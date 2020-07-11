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В Госдуму внесли проект об ответственности за несанкционированные свалки
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект, призванный пресечь появление несанкционированных свалок и предлагающий привлекать к уголовной РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T18:03
россия
госдума рф
санкт-петербург
общество
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россия, госдума рф, санкт-петербург, общество

В Госдуму внесли проект об ответственности за несанкционированные свалки

18:03 11.07.2020
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© Фото : Министерство экологии и природных ресурсов Республики ТатарстанСвалка ртутных ламп
Свалка ртутных ламп
© Фото : Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Свалка ртутных ламп. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект, призванный пресечь появление несанкционированных свалок и предлагающий привлекать к уголовной ответственности не только за нарушение правил обращения с радиоактивными, бактериологическими или химическими отходами, но и иными видами отходов производства и потребления, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы документа поясняют, что, по данным комитета по благоустройству Петербурга, в ноябре 2019 года на территории города было расположено порядка 200 несанкционированных свалок общей площадью более 200 гектаров, большая их часть обнаружена в течение 2019 года.
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Как отмечается, основной причиной создания проекта является то, что Верховный суд РФ ранее внес изменения в постановление пленума Верховного суда РФ "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования", которые разъяснили, что часть первая 247-й статьи УК касается только радиоактивных, бактериологических или химических отходов, эта позиция больше не позволяет привлекать к уголовной ответственности тех, кто занимается организацией несанкционированных свалок других отходов.
"Предусмотрено расширение норм статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации на "накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение и иное обращение с отходами производства и потребления", - говорится в документе.
Авторы проекта указывают, что на данный момент преступления в сфере экологии, предусмотренные частью первой статьи 247 УК, наказываются штрафом до 200 тысяч рублей, преступления, предусмотренные частью второй статьи 247 УК - штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, но судебная практика такова, что наказание по решению суда не превышает 100 тысяч рублей.
Как подчеркивают авторы проекта, такая ответственность не является серьёзным наказанием и не выступает как превентивная мера, недобросовестным предпринимателям легче заплатить штраф, чем соблюдать природоохранное законодательство. "Законопроект предлагает увеличить размеры штрафа по части 1 статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации с максимальных на настоящий момент 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а по части 2 - с действующего диапазона от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей на пределы от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей, что не противоречит положениям ч. 2 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации", - указано в документе.
Принятие проекта не потребует дополнительных затрат из бюджета РФ, уточняют авторы документа.
Кабмин и Верховный суд РФ не поддерживают законопроект в представленной редакции.
Загородная дорога
8 июля, 19:29
В Нижегородской области обнаружили свалку опасных отходов
1820001
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РоссияГосдума РФСанкт-ПетербургОбщество
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