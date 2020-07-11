Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии

ЖЕНЕВА, 11 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Возвращение Возвращение Святой Софии статуса мечети в Турции может привести к религиозному расколу и создать опасный прецедент для других религиозных групп, говорится в письме врио гендиректора Всемирного совета церквей Иоана Сауки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

В письме, распространенном в субботу пресс-службой Всемирного совета церквей, Саука выражает "горе и смятение ВСС и 350 церквей из 110 стран мира, входящих в Совет" по поводу шага, предпринятого властями Турции в отношении Святой Софии.

"Решив сделать Святую Софию обратно церковью, вы обратили вспять позитивные знаки Турции об открытости и превратили их в признаки исключения и разделения", - говорится в письме.

Саука сожалеет, что решение Турции было приняло без обсуждения ситуации с ЮНЕСКО , учитывая международную ценность Святой Софии.

По его словам, возвращение Святой Софии статуса мечети "неизбежно приведёт к неуверенности, подозрениям и недоверию, подорвет все усилия по объединению людей различного вероисповедания за одним столом диалога и сотрудничества".