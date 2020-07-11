https://ria.ru/20200711/1574216923.html
Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
Возвращение Святой Софии статуса мечети в Турции может привести к религиозному расколу и создать опасный прецедент для других религиозных групп, говорится в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:26
2020-07-11T17:26
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
юнеско
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574212307.html
собор святой софии в турции
турция
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574183019_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_52934ef8a8260ad192888c0fb95eef18.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, юнеско, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
ЖЕНЕВА, 11 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова.
Возвращение
Святой Софии
статуса мечети в
Турции
может привести к религиозному расколу и создать опасный прецедент для других религиозных групп, говорится в письме врио гендиректора Всемирного совета церквей Иоана Сауки президенту Турции
Реджепу Тайипу Эрдогану
.
В письме, распространенном в субботу пресс-службой Всемирного совета церквей, Саука выражает "горе и смятение ВСС и 350 церквей из 110 стран мира, входящих в Совет" по поводу шага, предпринятого властями Турции в отношении Святой Софии.
"Решив сделать Святую Софию обратно церковью, вы обратили вспять позитивные знаки Турции об открытости и превратили их в признаки исключения и разделения", - говорится в письме.
Саука сожалеет, что решение Турции было приняло без обсуждения ситуации с
ЮНЕСКО
, учитывая международную ценность Святой Софии.
По его словам, возвращение Святой Софии статуса мечети "неизбежно приведёт к неуверенности, подозрениям и недоверию, подорвет все усилия по объединению людей различного вероисповедания за одним столом диалога и сотрудничества".
В ВСС также опасаются, что решение властей Турции "вдохновит амбиции других групп где бы то ни было, которые хотят изменить существующий статус кво и продвинуть идею разделения религиозных сообществ".
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть © AP Photo / STR
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.
1
из 14
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк
Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.
2
из 14
Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
3
из 14
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
4
из 14
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
© AP Photo / Emrah Gurel
Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
5
из 14
Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
6
из 14
В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.
7
из 14
Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.
© AFP 2020 / Ozan Kose
В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
8
из 14
В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
© AP Photo / STR
Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
9
из 14
Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
10
из 14
Собор Святой Софии в Стамбуле.
11
из 14
Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.
© AFP 2020 / Ozan Kose
В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
12
из 14
В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
13
из 14
В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AP Photo / Emrah Gurel
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
14
из 14
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
1
из 14
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.
2
из 14
Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.
3
из 14
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
4
из 14
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
5
из 14
Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
6
из 14
В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.
7
из 14
Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.
8
из 14
В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
9
из 14
Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
10
из 14
Собор Святой Софии в Стамбуле.
11
из 14
Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.
12
из 14
В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
13
из 14
В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
14
из 14
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.