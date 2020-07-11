https://ria.ru/20200711/1574215223.html
В Петербурге после ДТП госпитализировали трех человек
Три человека госпитализированы после ДТП с участием двух автомобилей в Калининском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:28
2020-07-11T16:28
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574213880.html
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия