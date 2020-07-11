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В Петербурге после ДТП госпитализировали трех человек
Три человека госпитализированы после ДТП с участием двух автомобилей в Калининском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:28
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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60
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге после ДТП госпитализировали трех человек

16:28 11.07.2020
268
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Три человека госпитализированы после ДТП с участием двух автомобилей в Калининском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 14.44 мск в Калининском районе на улице Ушинского произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали три человека", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. Все они госпитализированы в Елизаветинскую больницу.
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