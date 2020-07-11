В Петербурге после ДТП госпитализировали трех человек

"В 14.44 мск в Калининском районе на улице Ушинского произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали три человека", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. Все они госпитализированы в Елизаветинскую больницу.