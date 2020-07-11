https://ria.ru/20200711/1574215194.html
В Петербурге из-за непогоды закрыли парки
Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:27
2020-07-11T16:27
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости.
Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге
закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
"Для обеспечения безопасности горожан в комитете по благоустройству принято решение закрыть парки, сады и скверы. По прогнозам метеорологов, сегодня в Петербурге ожидаются ливни и грозы, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а в прибрежных районах - 24 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В частности, до улучшения погодных условий закрыты Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский, Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие.
В управлении садово-паркового хозяйства в настоящее время сформированы 20 аварийных дежурных бригад.
Жителям и гостям города рекомендуется быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов.