В Петербурге из-за непогоды закрыли парки

"Для обеспечения безопасности горожан в комитете по благоустройству принято решение закрыть парки, сады и скверы. По прогнозам метеорологов, сегодня в Петербурге ожидаются ливни и грозы, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а в прибрежных районах - 24 метров в секунду", - говорится в сообщении.