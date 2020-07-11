https://ria.ru/20200711/1574214873.html
Авиакомпания "Россия" проверит информацию о "дожде" в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:21
2020-07-11T16:41
россия (авиакомпания)
сочи
хабаровск
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574213846.html
1
сочи
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151276/62/1512766298_0:0:3887:2186_1400x0_80_0_0_0f9fa38f843842fed75abd5aebabad18.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия (авиакомпания), сочи, хабаровск, происшествия