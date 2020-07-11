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Авиакомпания "Россия" проверит информацию о "дожде" в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:41
россия (авиакомпания)
сочи
хабаровск
происшествия
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сочи
хабаровск
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
россия (авиакомпания), сочи, хабаровск, происшествия

Авиакомпания "Россия" проверит информацию о "дожде" в самолете

16:21 11.07.2020 (обновлено: 16:41 11.07.2020)
806
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
На размещённом в СМИ и соцсетях видео пассажиры сидят в самолете под раскрытыми зонтами. СМИ и Telegram-каналы написали, что они спасались от "дождя".
"Авиакомпания "Россия" проводит расследование по фактам, приведённым в видео, размещённом в социальных сетях... На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов, вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию", - сказал собеседник агентства.
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Россия (авиакомпания)СочиХабаровскПроисшествия
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