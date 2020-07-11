Иракские силовики смогут стрелять в преступников на границе с Ираном

БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в субботу уполномочил службы безопасности страны стрелять на поражение в преступников на КПП "Мандали" на границе с Ираном

"Таможенный контроль будет под защитой силовиков, и у них есть полномочия стрелять на поражение в преступников", - сказал аль-Каземи журналистам во время своего пребывания на пограничном переходе "Мандали".

Иракский премьер также заявил, что властям известно о наличии коррупционеров в таможенной службе на границе, и поручил начальнику службы их выявить.

Управление пограничной службы Ирака заявило в субботу, что премьер-министр распорядился возобновить работу КПП "Мандали" для ограниченного товарообмена с Ираном.