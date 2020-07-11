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Иракские силовики смогут стрелять в преступников на границе с Ираном
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в субботу уполномочил службы безопасности страны стрелять на поражение в преступников на КПП "Мандали" на границе с... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:11
мустафа аль-каземи
ирак
иран
в мире
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мустафа аль-каземи, ирак, иран, в мире

Иракские силовики смогут стрелять в преступников на границе с Ираном

16:11 11.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Боец спецподразделения в Багдаде. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в субботу уполномочил службы безопасности страны стрелять на поражение в преступников на КПП "Мандали" на границе с Ираном.
"Таможенный контроль будет под защитой силовиков, и у них есть полномочия стрелять на поражение в преступников", - сказал аль-Каземи журналистам во время своего пребывания на пограничном переходе "Мандали".
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Иракский премьер также заявил, что властям известно о наличии коррупционеров в таможенной службе на границе, и поручил начальнику службы их выявить.
Управление пограничной службы Ирака заявило в субботу, что премьер-министр распорядился возобновить работу КПП "Мандали" для ограниченного товарообмена с Ираном.
В марте Ирак заявил о закрытии пограничных переходов с Ираном в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Мустафа аль-КаземиИракИранВ мире
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