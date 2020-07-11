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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574214643.html
Зеленский заявил, что карантин на Украине дал результаты
Уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел, карантин,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
игорь клименко
ситуация на украине
максим степанов
коронавирусы
воз
владимир зеленский
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Зеленский заявил, что карантин на Украине дал результаты

16:12 11.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел, карантин, введенный правительством, дал результаты, заявил на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств президент Украины Владимир Зеленский.
"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. "По словам главы минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации", - говорится в сообщении.
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тысяч админпротоколов.
Врач
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По последним данным минздрава Украины, в стране выявлены 52 843 случая COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1372 человека, выздоровел 25 661 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Игорь КлименкоСитуация на УкраинеМаксим СтепановКоронавирусыВОЗВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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