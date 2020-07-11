Зеленский заявил, что карантин на Украине дал результаты

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел, карантин, введенный правительством, дал результаты, заявил на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств президент Украины Владимир Зеленский.
"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. "По словам главы минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации", - говорится в сообщении.
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тысяч админпротоколов.
По последним данным минздрава Украины, в стране выявлены 52 843 случая COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1372 человека, выздоровел 25 661 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.