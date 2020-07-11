Названы признаки рака на ранней стадии у детей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врачи-онкологи перечислили признаки, на которые родителям стоит обратить внимание и отвести ребенка к профильному специалисту.

Как рассказал " Вечерней Москве " детский онколог-хирург, профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев, существует три основных симптома злокачественных образований на ранней стадии, когда опухоль еще не появилась.

По его словам, об опасном заболевании может свидетельствовать резкая смена поведения — например, активный ребенок стал вялым и рассеянным. Врач пояснил, что такие изменения являются тревожным признаком под названием гиподинамия — она может перейти в адинамию.

Также родителям стоит забеспокоиться, если они заметят у ребенка отсутствие аппетита и резкую потерю веса. Перемены, по словам Шароева, должны происходить в течение пары недель. При этом у ребенка могут остаться пухлые щеки, а жировой слой на теле уменьшиться или вовсе отсутствовать в некоторых местах.

Кроме того, стоит обратить внимание и на асимметрию тела в области грудной клетки и живота либо на уплотнения под кожей на руках и ногах. Обычно они появляются после подвижных игр и ушибов, однако если они не исчезают через несколько дней, то нужно обратиться ко врачу, заметил хирург.

Руководитель отдела междисциплинарной онкологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, профессор Николай Жуков посоветовал обращаться к врачу при любой боли и нарушении нормальной активности, например, при помутнении сознания или проблемах координации движений.