Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 1360

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике за минувшие сутки возросло на 24, до 1360, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1336 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в ДНР выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, из них два случая у прибывших из Украины 7 июля. По состоянию на 11 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1360, на лечении 663 пациента, выписаны 618 человек, летальных случаев 79", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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