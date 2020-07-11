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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574211917.html
Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 1360
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике за минувшие сутки возросло на 24, до 1360, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:50
распространение нового коронавируса
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
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министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 1360

14:50 11.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике за минувшие сутки возросло на 24, до 1360, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1336 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в ДНР выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, из них два случая у прибывших из Украины 7 июля. По состоянию на 11 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1360, на лечении 663 пациента, выписаны 618 человек, летальных случаев 79", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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