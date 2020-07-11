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Президент Карабаха продлил режим ЧС из-за коронавируса до 12 августа
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян продлил в субботу еще на 32 дня – до 12 августа - введенный из-за коронавирусной инфекции... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:31
распространение нового коронавируса
араик арутюнян
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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араик арутюнян, коронавирус covid-19, воз, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, в мире

Президент Карабаха продлил режим ЧС из-за коронавируса до 12 августа

14:31 11.07.2020
120
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян
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ЕРЕВАН, 11 июл – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян продлил в субботу еще на 32 дня – до 12 августа - введенный из-за коронавирусной инфекции режим чрезвычайной ситуации, срок которой истекал вечером 11 июля, сообщили в пресс-службе лидера Карабаха.
"Указом Арутюняна объявленный 12 апреля в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) и пролонгированный до 11 июля режим чрезвычайной ситуации продлевается еще на 32 дня – до 22.00 (21.00 мск) 12 августа", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.
Власти непризнанной республики в субботу сообщили о 146 подтвержденных случаях COVID-19 и 119 выздоровевших пациентах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАраик АрутюнянКоронавирус COVID-19ВОЗНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанВ мире
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