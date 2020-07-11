Президент Карабаха продлил режим ЧС из-за коронавируса до 12 августа

ЕРЕВАН, 11 июл – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян продлил в субботу еще на 32 дня – до 12 августа - введенный из-за коронавирусной инфекции режим чрезвычайной ситуации, срок которой истекал вечером 11 июля, сообщили в пресс-службе лидера Карабаха.
"Указом Арутюняна объявленный 12 апреля в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) и пролонгированный до 11 июля режим чрезвычайной ситуации продлевается еще на 32 дня – до 22.00 (21.00 мск) 12 августа", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.
Власти непризнанной республики в субботу сообщили о 146 подтвержденных случаях COVID-19 и 119 выздоровевших пациентах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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