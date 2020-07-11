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Названы способы восстановить легкие после коронавируса
Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:49
распространение нового коронавируса
кирилл зыков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кирилл зыков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество

Названы способы восстановить легкие после коронавируса

14:21 11.07.2020 (обновлено: 16:49 11.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса.
По его словам, переболевшим курильщикам в первую очередь следует отказаться от вредной привычки. Врач отметил, что это рекомендация также будет полезной для любителей вейпов, электронных сигарет и кальянов.
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Кроме того, после болезни пациентам необходимо пройти полноценную реабилитацию работы органов дыхания, подчеркнул профессор. В нее входят комплексные тренировки, сочетающие выраженную нагрузку с менее активными упражнениями. Для достижения результата не менее важно придерживаться сбалансированной диеты.

"Для восстановления после болезни может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков, клетчатки", — цитирует медика "Комсомольская правда".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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