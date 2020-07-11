Названы способы восстановить легкие после коронавируса

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса.
По его словам, переболевшим курильщикам в первую очередь следует отказаться от вредной привычки. Врач отметил, что это рекомендация также будет полезной для любителей вейпов, электронных сигарет и кальянов.
Кроме того, после болезни пациентам необходимо пройти полноценную реабилитацию работы органов дыхания, подчеркнул профессор. В нее входят комплексные тренировки, сочетающие выраженную нагрузку с менее активными упражнениями. Для достижения результата не менее важно придерживаться сбалансированной диеты.
"Для восстановления после болезни может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков, клетчатки", — цитирует медика "Комсомольская правда".
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