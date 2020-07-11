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В ЮАР при захвате заложников в церкви погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли при захвате заложников в церкви к западу от южноафриканского города Йоханнесбург, сообщает полиция ЮАР. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:16
2020-07-11T14:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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йоханнесбург, юар, в мире
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
По меньшей мере пять человек погибли при захвате заложников в церкви к западу от южноафриканского города Йоханнесбург
, сообщает полиция ЮАР
.
"Рано сегодняшним утром полицейские Южно-Африканской Республики получили сведения о том, что в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме люди были взяты в заложники и велась стрельба... подтверждена гибель пятерых человек", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter
.
Полиция отметила, что 30 подозреваемых были арестованы, также полицейские изъяли более 25 единиц огнестрельного оружия. Правоохранители заявили также, что ведут переговоры с нападавшими, данные о числе заложников не сообщаются.
При этом в эфире телеканала eNCA
представитель церкви Абиэл Весси заявил, что в здании находилось около 200 человек.
"Грубо говоря, там находилось 200 человек, которые пришли, чтобы провести уборку и поддержать церковь в надлежащем состоянии", - заявил представитель церкви.
По его словам, вооруженные люди хотели захватить церковь из-за спора о руководстве.
Репортер телеканала eNCA заявил, что заложники уже освобождены. Полицейские пока не подтверждают эту информацию.