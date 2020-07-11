В ЮАР при захвате заложников в церкви погибли пять человек

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли при захвате заложников в церкви к западу от южноафриканского города По меньшей мере пять человек погибли при захвате заложников в церкви к западу от южноафриканского города Йоханнесбург , сообщает полиция ЮАР

"Рано сегодняшним утром полицейские Южно-Африканской Республики получили сведения о том, что в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме люди были взяты в заложники и велась стрельба... подтверждена гибель пятерых человек", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter

Полиция отметила, что 30 подозреваемых были арестованы, также полицейские изъяли более 25 единиц огнестрельного оружия. Правоохранители заявили также, что ведут переговоры с нападавшими, данные о числе заложников не сообщаются.

При этом в эфире телеканала eNCA представитель церкви Абиэл Весси заявил, что в здании находилось около 200 человек.

"Грубо говоря, там находилось 200 человек, которые пришли, чтобы провести уборку и поддержать церковь в надлежащем состоянии", - заявил представитель церкви.

По его словам, вооруженные люди хотели захватить церковь из-за спора о руководстве.