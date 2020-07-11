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Мэр Новосибирска возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание региона
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть по итогам конференции обкома КПРФ возглавил список кандидатов от партии на выборы в заксобрание Новосибирской области и... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:13
анатолий локоть
кпрф
александр козлов
новосибирск
новосибирская область
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анатолий локоть, кпрф, александр козлов, новосибирск, новосибирская область, политика

Мэр Новосибирска возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание региона

14:14 11.07.2020
288
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть по итогам конференции обкома КПРФ возглавил список кандидатов от партии на выборы в заксобрание Новосибирской области и горсовет, сообщает в субботу областной комитет партии.
"Первая тройка партсписка выглядит так: Анатолий Локоть, секретарь обкома КПРФ Владимир Карпов, председатель региональной федерации профсоюзов Александр Козлов", - говорится в сообщении.
Лидер новосибирских коммунистов Локоть подчеркнул, что списки территориальных групп в заксобрание были согласованы с Центральным комитетом КПРФ и в субботу утверждены окончательно областной организацией.
"Мы приняли за основу программный документ, поручили новосибирскому обкому КПРФ доработать предложения в зависимости от ситуации на местах. Компартия приступила к агитационной работе", - приводятся в сообщении слова Локтя.
Выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области состоятся в единый день голосования 13 сентября. В областной парламент предстоит избрать 76 депутатов, из которых 38 - по одномандатным округам и 38 - по партийным спискам. В этот же день состоятся выборы и в городской парламент.
Голосование на выборах
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Анатолий ЛокотьКПРФАлександр КозловНовосибирскНовосибирская областьПолитика
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