Мэр Новосибирска возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание региона

Лидер новосибирских коммунистов Локоть подчеркнул, что списки территориальных групп в заксобрание были согласованы с Центральным комитетом КПРФ и в субботу утверждены окончательно областной организацией.

"Мы приняли за основу программный документ, поручили новосибирскому обкому КПРФ доработать предложения в зависимости от ситуации на местах. Компартия приступила к агитационной работе", - приводятся в сообщении слова Локтя.

Выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области состоятся в единый день голосования 13 сентября. В областной парламент предстоит избрать 76 депутатов, из которых 38 - по одномандатным округам и 38 - по партийным спискам. В этот же день состоятся выборы и в городской парламент.