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В Киеве назвали сроки безопасной реинтеграции Донбасса в состав Украины
Безопасная реинтеграция Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, считает заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:03
алексей резников
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В Киеве назвали сроки безопасной реинтеграции Донбасса в состав Украины

13:11 11.07.2020 (обновлено: 16:03 11.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Резников. Архивное фото
КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Безопасная реинтеграция Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, считает заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, <…> эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", — заявил Резников в интервью изданию "Главком", опубликованном в субботу.
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По его словам, в Донбассе много настроенных против Украины людей, которые "хотят жить в Советском Союзе". "Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению того раздора в головах, который там есть", — сказал Резников.
Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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174157111064
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Через 25 лет не к чему будет интегрировать Донбасс
11 июля, 13:18
Олег 84
78200061
Донбасс скорее примкнет к России через пару лет чем станит обсуждать возврат к фашистам...
11 июля, 13:28
Станислав Брукс
95000042
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