В Киеве назвали сроки безопасной реинтеграции Донбасса в состав Украины

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Безопасная реинтеграция Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, считает заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, <…> эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", — заявил Резников в интервью изданию "Главком", опубликованном в субботу.
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По его словам, в Донбассе много настроенных против Украины людей, которые "хотят жить в Советском Союзе". "Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению того раздора в головах, который там есть", — сказал Резников.
Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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