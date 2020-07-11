В Киеве назвали сроки безопасной реинтеграции Донбасса в состав Украины

"Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, <…> эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", — заявил Резников в интервью изданию "Главком", опубликованном в субботу.