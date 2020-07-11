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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 27 тысяч
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 27,2 тысячи, при этом выздоровели более 21 тысячи... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:56
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 27 тысяч

12:56 11.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 27,2 тысячи, при этом выздоровели более 21 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 296 новых случаев.
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 27 277 случаев заражения COVID-19. Умерло 1583 человека. Выздоровело 21 071 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 18 709 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1709 человек, из них 201 - в обсерваторе, 944 - на самоизоляции, 564 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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