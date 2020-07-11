В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 27 тысяч

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 27 277 случаев заражения COVID-19. Умерло 1583 человека. Выздоровело 21 071 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 18 709 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1709 человек, из них 201 - в обсерваторе, 944 - на самоизоляции, 564 - контактные.