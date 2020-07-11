https://ria.ru/20200711/1574208470.html
В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 27 тысяч
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 27,2 тысячи, при этом выздоровели более 21 тысячи... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:56
2020-07-11T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество