Минкомсвязь представит методику по цифровой трансформации госкомпаний

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минкомсвязь РФ разрабатывает методические рекомендации по цифровой трансформации госкомпаний, апробировала их в РЖД и " Почте России ", планирует представить для использования в третьем квартале, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг заявил, что компании с госучастием должны подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественных программных решений. Эти программы будет рассматривать правительственная комиссия по цифровому развитию.

"Минкомсвязь России разрабатывает методические рекомендации по цифровой трансформации госкомпаний - практические руководства, которые помогут компаниям эффективно и в кратчайшие сроки изменить внутренние процессы. Уже в третьем квартале 2020 года Минкомсвязь представит для использования и обсуждения доработанную методику цифровой трансформации", - сказали в пресс-службе министерства.

Там отметили, что методика создается на базе лучших мировых практик и дорабатывается в процессе тестирования. Первыми в апробации новых подходов приняли участие РЖД и "Почта России". "В ходе тестирования, продлившегося несколько месяцев и завершившегося в начале июля, были испробованы новые подходы к разработке стратегий цифровой трансформации, портфелей технологических решений и систем ключевых показателей эффективности", - уточнили в Минкомсвязи.

В ближайшее время стартует вторая, заключительная, волна апробации, участниками которой станут крупнейшие российские компании отраслей добывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса, авиатранспорта. "По итогам рекомендации будут скорректированы и доработаны - только в процессе тестирования можно убедиться в эффективности методик", - отметили в министерстве.

"Госкомпании должны стать драйверами цифровой трансформации отраслей экономики. И наша задача - оказать им максимальное содействие во внедрении цифровых решений. При подготовке методических рекомендаций мы основывались на лучшем мировом опыте, а также сделали акцент на приоритетном использовании российского программного обеспечения", - сказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин , слова которого передала пресс-служба министерства.