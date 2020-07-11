СПЧ проведет консультации по реализации поправок в законодательство

"На площадке Совета по правам человека мы начинаем серию консультаций с экспертами по вопросам имплементации поправок к Конституции в российское законодательство. Внимание в первую очередь будет направлено на реформирование системы органов местного самоуправления, судебной власти, на применение цифровых технологий, экологические проблемы и воспитание детей", - приводятся на сайте Совета слова Фадеева.

"Например, в перечень задач государства вошло воспитание. Годами школы были исключительно поставщиками образовательных услуг, а теперь в Конституции есть слово "воспитание". В чем будет заключаться воспитание детей? Какое место в школе займет идея патриотизма? Как у детей будет формироваться культура в широком понимании этого слова? Мы считаем, что в обществе должна быть широкая дискуссия по данному поводу", - подчеркнул Фадеев.