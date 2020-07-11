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СПЧ проведет консультации по реализации поправок в законодательство
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) начинает серию консультаций с экспертами по вопросу реализации поправок в российское законодательство, в первую РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:06
2020-07-11T11:06
голосование по поправкам в конституцию
валерий фадеев
совет федерации рф
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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валерий фадеев, совет федерации рф, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ
(СПЧ) начинает серию консультаций с экспертами по вопросу реализации поправок в российское законодательство, в первую очередь будут затронуты темы реформирования системы органов местного самоуправления, судебной власти, цифровизации, сообщил глава Совета Валерий Фадеев
.
"На площадке Совета по правам человека мы начинаем серию консультаций с экспертами по вопросам имплементации поправок к Конституции в российское законодательство. Внимание в первую очередь будет направлено на реформирование системы органов местного самоуправления, судебной власти, на применение цифровых технологий, экологические проблемы и воспитание детей", - приводятся на сайте Совета слова Фадеева.
По его словам, по итогам таких консультаций планируется формирование консолидированного мнения относительно существа необходимых изменений в законы.
"Будем взаимодействовать с Госдумой
, правительством и Советом Федерации
для того, чтобы мнение экспертного и правозащитного сообщества было максимально учтено, а законодательные новеллы не несли никаких рисков для прав и свобод граждан", - отметил глава Совета.
Он добавил, что многие поправки требуют принципиально новых подходов.
"Например, в перечень задач государства вошло воспитание. Годами школы были исключительно поставщиками образовательных услуг, а теперь в Конституции есть слово "воспитание". В чем будет заключаться воспитание детей? Какое место в школе займет идея патриотизма? Как у детей будет формироваться культура в широком понимании этого слова? Мы считаем, что в обществе должна быть широкая дискуссия по данному поводу", - подчеркнул Фадеев.