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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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СПЧ проведет консультации по реализации поправок в законодательство
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) начинает серию консультаций с экспертами по вопросу реализации поправок в российское законодательство, в первую РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:06
голосование по поправкам в конституцию
валерий фадеев
совет федерации рф
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий фадеев, совет федерации рф, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

СПЧ проведет консультации по реализации поправок в законодательство

11:06 11.07.2020
128
© РИА Новости / Перейти в фотобанкТекст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) начинает серию консультаций с экспертами по вопросу реализации поправок в российское законодательство, в первую очередь будут затронуты темы реформирования системы органов местного самоуправления, судебной власти, цифровизации, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
"На площадке Совета по правам человека мы начинаем серию консультаций с экспертами по вопросам имплементации поправок к Конституции в российское законодательство. Внимание в первую очередь будет направлено на реформирование системы органов местного самоуправления, судебной власти, на применение цифровых технологий, экологические проблемы и воспитание детей", - приводятся на сайте Совета слова Фадеева.
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По его словам, по итогам таких консультаций планируется формирование консолидированного мнения относительно существа необходимых изменений в законы.
"Будем взаимодействовать с Госдумой, правительством и Советом Федерации для того, чтобы мнение экспертного и правозащитного сообщества было максимально учтено, а законодательные новеллы не несли никаких рисков для прав и свобод граждан", - отметил глава Совета.
Он добавил, что многие поправки требуют принципиально новых подходов.
"Например, в перечень задач государства вошло воспитание. Годами школы были исключительно поставщиками образовательных услуг, а теперь в Конституции есть слово "воспитание". В чем будет заключаться воспитание детей? Какое место в школе займет идея патриотизма? Как у детей будет формироваться культура в широком понимании этого слова? Мы считаем, что в обществе должна быть широкая дискуссия по данному поводу", - подчеркнул Фадеев.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
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Голосование по поправкам в КонституциюВалерий ФадеевСовет Федерации РФГосдума РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
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