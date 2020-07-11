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В Москве посещаемость ТЦ к концу июня достигла 70% от мартовского уровня
Посещаемость торговых центров в Москве выросла к концу июня до 70% от уровня до введения ограничительных мер по COVID-19, сообщается на сайте мэра столицы в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:00
коронавирус covid-19
владимир ефимов (политик)
сергей собянин
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коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, экономика

В Москве посещаемость ТЦ к концу июня достигла 70% от мартовского уровня

11:00 11.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетители проходят через кабины дезинфекции при входе в торговый центр "Европейский" в Москве
Посетители проходят через кабины дезинфекции при входе в торговый центр Европейский в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетители проходят через кабины дезинфекции при входе в торговый центр "Европейский" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Посещаемость торговых центров в Москве выросла к концу июня до 70% от уровня до введения ограничительных мер по COVID-19, сообщается на сайте мэра столицы в субботу.
"К концу июня средняя плотность потока посетителей торговых центров восстановилась до 70 процентов от докризисного уровня. На тысячу квадратных метров насчитываются в среднем 239 человек", - сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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По его словам, во время ограничений загрузка в торговых центрах снизилась до 35% от показателей прошлого года, восстановление началось в начале июня.
"Торговые центры и их арендаторы уверенно наращивают обороты, только на прошлой неделе по сравнению с концом марта, когда ограничения еще не были введены, среднесуточный оборот розничной торговли потребительскими товарами вырос на 48 процентов", - цитирует сайт заммэра.
Он также уточнил, что за этот период предприятия общественного питания увеличили объемы продаж на 61 процент.
"Собственники торговых центров, магазинов, объектов общественного питания, предприятий бытовых услуг и гостиниц могут получить гранты от города для компенсации земельных и имущественных платежей. Прием заявок на выплату грантов начался 15 июня на портале investmoscow.ru, там же можно ознакомиться с условиями их получения", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.
Отмечается, что мерами поддержки бизнеса, утвержденными Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались уже 36 тысяч коммерческих организаций. Фактический объем поддержки составил почти 25 миллиардов рублей.
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