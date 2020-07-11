В Москве посещаемость ТЦ к концу июня достигла 70% от мартовского уровня

Посетители проходят через кабины дезинфекции при входе в торговый центр "Европейский" в Москве. Архивное фото

Посетители проходят через кабины дезинфекции при входе в торговый центр "Европейский" в Москве

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Посещаемость торговых центров в Посещаемость торговых центров в Москве выросла к концу июня до 70% от уровня до введения ограничительных мер по COVID-19 , сообщается на сайте мэра столицы в субботу.

"К концу июня средняя плотность потока посетителей торговых центров восстановилась до 70 процентов от докризисного уровня. На тысячу квадратных метров насчитываются в среднем 239 человек", - сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова

По его словам, во время ограничений загрузка в торговых центрах снизилась до 35% от показателей прошлого года, восстановление началось в начале июня.

"Торговые центры и их арендаторы уверенно наращивают обороты, только на прошлой неделе по сравнению с концом марта, когда ограничения еще не были введены, среднесуточный оборот розничной торговли потребительскими товарами вырос на 48 процентов", - цитирует сайт заммэра.

Он также уточнил, что за этот период предприятия общественного питания увеличили объемы продаж на 61 процент.

"Собственники торговых центров, магазинов, объектов общественного питания, предприятий бытовых услуг и гостиниц могут получить гранты от города для компенсации земельных и имущественных платежей. Прием заявок на выплату грантов начался 15 июня на портале investmoscow.ru, там же можно ознакомиться с условиями их получения", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.