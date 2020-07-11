В Карабахе выздоровели еще три человека, заразившиеся коронавирусом

ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Трое пациентов с подтвержденным коронавирусом излечились за сутки в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, новые случаи COVID-19 не выявлены, сообщили в субботу в минздраве Карабаха.

По состоянию на 10 июля сообщалось о 146 подтвержденных случаях COVID-19 в непризнанной республике и 116 выздоровевших пациентах.

"Новых случаев коронавируса в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) не выявлено, выздоровели еще три пациента, их общее число достигло 119", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 84 жителя, проведены 2639 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.