Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574203960.html
В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:136:3158:1912_1400x0_80_0_0_a4e5d8f247b57b736c268318cddbb3fa.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:136:3158:1912_1400x0_80_0_0_a4e5d8f247b57b736c268318cddbb3fa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_d8f14e146f220257fdfc4f6441cce3fb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_129:0:2176:2047_1400x0_80_0_0_abf64219f9be93471b5b05dc48f4f6b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, происшествия

В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом

10:42 11.07.2020
928
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За сутки в РФ скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев... За весь период по России умерло 11 205 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 42 человека за сутки умерли в Санкт-Петербурге, 29 - в Москве, 13 - в Красноярском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
201502
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В России за сутки выписали 8378 пациентов после COVID-19
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В оперативном штабе оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
Сотрудники МЧС России во время совместных пожарно-тактических учений в Севастополе
В Крыму сохраняется чрезвычайная пожароопасность
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Филатовской больнице в Москве лечатся 400 пациентов с коронавирусом
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области выросло до 4158
Кадры учений крейсера Петр Великий в Баренцевом море
Опубликовано видео ракетных стрельб "Петра Великого" в Баренцевом море
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Медик
В Карабахе выздоровели еще три человека, заразившиеся коронавирусом
Медик выходит из машины скорой помощи
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области достигло 150
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
В США выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния