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Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 678, Санкт-Петербурге —296, Свердловской области — 280, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве

10:40 11.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 678, Санкт-Петербурге —296, Свердловской области — 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 678, 2. Санкт-Петербург - 296, 3. Свердловская область - 280", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Севастополе — девять, в Чечне и Еврейской автономной области — по семь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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