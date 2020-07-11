https://ria.ru/20200711/1574203857.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 678, Санкт-Петербурге —296, Свердловской области — 280, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:40
2020-07-11T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество