В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Первый эшелон с материалами и оборудованием для строительства временного водовода Белогорск – Симферополь прибыл в Крым, сообщил глава региона Первый эшелон с материалами и оборудованием для строительства временного водовода Белогорск – Симферополь прибыл в Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов

В субботу он принял участие во встрече эшелона со специалистами и материалами.

"Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами министерства обороны Российской Федерации будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь", - написал Аксенов на своей странице во " ВКонтакте ".

Ранее он сообщал о договоренности с министерством обороны РФ о строительстве трубопровода для переброски порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю.

По его словам, после запуска водовода в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит практически в полном объеме закрыть потребность города и обеспечит жителей питьевой водой.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, для перекачки воды будет построен трубопровод протяженностью более 60 километров.

"Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов приступили к выполнению задач по прокладке трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым", - отметили в ведомстве.