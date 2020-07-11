https://ria.ru/20200711/1574202645.html
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Первый эшелон с материалами и оборудованием для строительства временного водовода Белогорск – Симферополь прибыл в Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:55
2020-07-11T15:17
сергей аксенов (политик)
владимир путин
сергей шойгу
республика крым
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https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574180606.html
https://ria.ru/20200620/1573216683.html
Иван Иванов
Я удивляюсь... Хохлы перекрыли нам Северо-Крымский канал без которого невозможна жизнь в Крыму (при текущем населении). И наши власти, если они думают о народе России, вместо того, чтобы требовать открытия канала под страхом перекрытия поставок на Украину российских товаров, продолжают поставлять нефть, газ, уголь, эл.энергию, металлы, химию, удобрения, ГСМ, продукты и.т.д., фактически спонсируя режим бандеро-фашистов находящихся у власти на Украине. И возникает вопрос, что важнее нашей власти - народ России или личный карман?
42
Igor Rod'ko
Тайганское водохранилище будет выпито!
27
18
республика крым
РИА Новости
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), владимир путин, сергей шойгу, республика крым
МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости.
Первый эшелон с материалами и оборудованием для строительства временного водовода Белогорск – Симферополь прибыл в Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов
.
В субботу он принял участие во встрече эшелона со специалистами и материалами.
"Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами министерства обороны Российской Федерации будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте
".
Ранее он сообщал о договоренности с министерством обороны РФ о строительстве трубопровода для переброски порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю.
"К сожалению, из-за особенностей погоды в нынешнем году в крымской столице образовался определенный дефицит воды. В этой связи вынужден был обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину
и лично к министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу
за помощью. Как мы видим, скорость, с которой наша армия приступает к выполнению поставленных задач, поражает. Благодарю заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Витальевича Булгакова
, который лично прилетал в республику Крым
и прошел весь маршрут прокладки трубы. На данный момент все необходимые задачи поставлены, все подразделения обеспечены. Уверен, работа будет выполнена в кратчайшие сроки", - отметил глава региона.
По его словам, после запуска водовода в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит практически в полном объеме закрыть потребность города и обеспечит жителей питьевой водой.
Как сообщила пресс-служба Минобороны, для перекачки воды будет построен трубопровод протяженностью более 60 километров.
"Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов приступили к выполнению задач по прокладке трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым", - отметили в ведомстве.
Указывается, что к выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.