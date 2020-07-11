В зоне лесных пожаров в Луганской области не наблюдают открытого огня

"По состоянию на 11 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек", - сообщается на сайте госслужбы.

Отмечается, что всего к ликвидации пожара привлечены 1169 человек и 228 единиц техники, в том числе авиация.