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В зоне лесных пожаров в Луганской области не наблюдают открытого огня
Открытого горения в зоне лесных пожаров в Луганской области не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины, сообщила в субботу госслужба Украины по ЧС. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:49
новоайдарский район
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луганская область
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РИА Новости
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353
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новоайдарский район, владимир зеленский, луганская область, украина, в мире

В зоне лесных пожаров в Луганской области не наблюдают открытого огня

09:49 11.07.2020
133
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПожарный автомобиль на Украине
Пожарный автомобиль на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Пожарный автомобиль на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 11 июл – РИА Новости. Открытого горения в зоне лесных пожаров в Луганской области не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины, сообщила в субботу госслужба Украины по ЧС.
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. По данным госслужбы по ЧС, в результате пожара погибли пять человек и 34 человека были госпитализированы. Спасатели в четверг локализовали пожар.
Лесной пожар в Луганской области
8 июля, 16:30
В Луганской области локализовали лесной пожар
"По состоянию на 11 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек", - сообщается на сайте госслужбы.
Отмечается, что всего к ликвидации пожара привлечены 1169 человек и 228 единиц техники, в том числе авиация.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
8 июля, 11:51
Зеленский оценил ущерб от лесных пожаров в Луганской области
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Новоайдарский районВладимир ЗеленскийЛуганская областьУкраинаВ мире
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