В зоне лесных пожаров в Луганской области не наблюдают открытого огня

КИЕВ, 11 июл – РИА Новости. Открытого горения в зоне лесных пожаров в Луганской области не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины, сообщила в субботу госслужба Украины по ЧС.
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. По данным госслужбы по ЧС, в результате пожара погибли пять человек и 34 человека были госпитализированы. Спасатели в четверг локализовали пожар.
8 июля, 16:30В Луганской области локализовали лесной пожар
"По состоянию на 11 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек", - сообщается на сайте госслужбы.
Отмечается, что всего к ликвидации пожара привлечены 1169 человек и 228 единиц техники, в том числе авиация.