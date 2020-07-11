Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574202062.html
Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 45, до 4874, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
https://ria.ru/20200710/1574156236.html
владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_320e0714a46dafa91d92d6a6301afa90.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_320:0:2368:2048_1400x0_80_0_0_8da689750775b49146a9ab6c875f40d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковровский район, александровский район, юрьев-польский, общество

Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

09:32 11.07.2020
1107
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 45, до 4874, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4874 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Вчера, 11:10Распространение нового коронавируса
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Во Владимире с начала пандемии выявлен 861 случай COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 745, в Петушинском районе - 581, в Муроме - 415, в Александровском районе - 384, в Ковровском районе - 353, Собинском - 287, Вязниковском - 245, Юрьев-Польском - 212.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3652 пациента, умерли 86.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская областьКовровский районАлександровский районЮрьев-ПольскийОбщество
Рекомендуем
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Эксперты оценили идею деноминации рубля
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Медики карантинного центра в Коммунарке
Правительство одобрило проект о выделении средств сотрудникам Минздрава
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Упаковка таблеток
Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Велосипедист в парке Музеон в Москве
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния