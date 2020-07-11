Парламент Венесуэлы обвинил ЕС в легитимизации агрессии против страны

МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы призвало европейское сообщество отказаться от интервенционизма и назвало позорным и аморальным недавнее расширение санкций в отношении руководства республики.
"Утвержденная сегодня, 10 июля, резолюция Европарламента 2019/295 - это позорный и аморальный документ, подготовленный ультраправыми элитами, которые по преступному указанию правительства Соединенных Штатов злоупотребляют своими депутатскими полномочиями для узаконивания криминальной агрессии против народа Венесуэлы", - говорится в тексте заявления парламента, опубликованного изданием Extra Venezuela.
От лица избирателей депутаты обратились к европейским законодателям, политикам и гражданам, чтобы остановить поддержку со стороны европейских стран "войны на истребление, которая ведется против Боливарианской Республики Венесуэла".
По мнению парламентариев, документ узаконивает экономическую блокаду, закрывающую доступ даже к товарам первой необходимости, открывает возможности нового изъятия государственных ресурсов и оправдывает уже произошедшее, а также препятствует мирному и демократическому пути развития Венесуэлы.
В конце июня Совет ЕС расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц. 8 июля к этим санкциям присоединилась Швейцария.