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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574199600.html
В Россию планируются вывозные рейсы из ряда стран
Вывозные рейсы в РФ из Великобритании, Франции, Азербайджана, Молдавии планируются в субботу, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:41
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молдавия
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москва
франция
лондон
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, москва, франция, лондон, молдавия, шереметьево (аэропорт), азербайджан, общество

В Россию планируются вывозные рейсы из ряда стран

07:41 11.07.2020
845
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Великобритании, Франции, Азербайджана, Молдавии планируются в субботу, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Лондон — Москва, Париж — Москва, Баку — Жуковский, Кишинев — Краснодар.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВеликобританияМоскваФранцияЛондонМолдавияШереметьево (аэропорт)АзербайджанОбщество
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