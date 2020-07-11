Эксперты назвали самые популярные в мире вредоносные программы

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Злоумышленники в июне чаще всего распространяли через спам-рассылки программы, позволяющие красть и шифровать информацию с устройств жертв в обмен на выкуп, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании компании Check Point.

На первом месте по популярности у злоумышленников в мире в июне оказался троян и инфостилер Agent Tesla , который используется для кражи паролей Wi-Fi и получения учетных данных из Outlook. "Agent Tesla возглавил список самых активных вредоносных ПО, оказав влияние на 3% организаций во всем мире", - говорится в исследовании.

На втором месте расположились ботнет Phorpiex и программа XMRig с охватом 2% каждый. Phorpiex распространяет вредоносные программы, в том числе по типу sextortion (требование выплат взамен на личные снимки и видео с камер устройств пользователей), а XMRig используется для майнинга криптовалюты Monero.

"В России в июне самым распространенным вредоносным ПО уже второй месяц подряд остается Emotet, атаковавший 6% российских организаций. Далее следуют RigEK и XMRig с охватом 6% и 5% соответственно", - отмечается в исследовании. Троян Emotet может рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки, а RigEK содержит опасные программы для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight,