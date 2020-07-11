Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574199413.html
Эксперты назвали самые популярные в мире вредоносные программы
Злоумышленники в июне чаще всего распространяли через спам-рассылки программы, позволяющие красть и шифровать информацию с устройств жертв в обмен на выкуп,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T07:23
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_4393f634a2a4cec46b590bce1efa9a15.jpg
https://ria.ru/20200618/1573153317.html
https://ria.ru/20200709/1574129327.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_4393f634a2a4cec46b590bce1efa9a15.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_107:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_85597b5793fe07a7da1953ee701ee7c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_448:0:2496:2048_1400x0_80_0_0_8000d18a222ef34fd8b16d986398893a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, общество

Эксперты назвали самые популярные в мире вредоносные программы

07:23 11.07.2020
2920
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Злоумышленники в июне чаще всего распространяли через спам-рассылки программы, позволяющие красть и шифровать информацию с устройств жертв в обмен на выкуп, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании компании Check Point.
На первом месте по популярности у злоумышленников в мире в июне оказался троян и инфостилер Agent Tesla, который используется для кражи паролей Wi-Fi и получения учетных данных из Outlook. "Agent Tesla возглавил список самых активных вредоносных ПО, оказав влияние на 3% организаций во всем мире", - говорится в исследовании.
Кибербезопасность
18 июня, 21:04
В Сбербанке рассказали о новых "трендах" киберпреступников
На втором месте расположились ботнет Phorpiex и программа XMRig с охватом 2% каждый. Phorpiex распространяет вредоносные программы, в том числе по типу sextortion (требование выплат взамен на личные снимки и видео с камер устройств пользователей), а XMRig используется для майнинга криптовалюты Monero.
"В России в июне самым распространенным вредоносным ПО уже второй месяц подряд остается Emotet, атаковавший 6% российских организаций. Далее следуют RigEK и XMRig с охватом 6% и 5% соответственно", - отмечается в исследовании. Троян Emotet может рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки, а RigEK содержит опасные программы для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight,
Среди мобильных угроз в июне самыми популярными в мире оказались троян-дроппер Necro - он загружает вредоносное ПО, запускает навязчивую рекламу и оформляет платные подписки, Hiddad - предоставляет права суперпользователя (например, права администратора) загруженному вредоносному ПО и помогает внедрить его в системные процессы, а также Lotoor, который использует уязвимости в ОС Android, чтобы получить привилегированный доступ на взломанных устройствах.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
9 июля, 17:38
Банки рассказали, как мошенники выманивают средства при платежах картой
411624
Обсудить 0
ТехнологииОбщество
Рекомендуем
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Упаковка таблеток
Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Велосипедист в парке Музеон в Москве
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Бывший Боснийский флаг на одном из надгробий в мемориальном центре Потокари около Сребреницы
Трагедия в Сребренице не должна повториться, заявил глава МИД ФРГ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатам по делу Ефремова пригрозили последствиями за их "шоу"
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Эксперты оценили идею деноминации рубля
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19
Артур Пирожков - Перетанцуй меня
Артур Пирожков отменяет масочный режим в клипе "Перетанцуй меня"
Остров Шикотан
Эксперты оценили ситуацию с Южными Курилами после изменения Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
Лента новостейМолния