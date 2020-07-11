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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане выявили свыше 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
Казахстан за минувшие сутки выявил 1708 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 56 455, сообщила в субботу межведомственная... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T06:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
восточно-казахстанская область
атырауская область
казахстан
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, восточно-казахстанская область, атырауская область, казахстан, в мире

В Казахстане выявили свыше 1,7 тысячи новых случаев коронавируса

06:48 11.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 11 июл - РИА Новости. Казахстан за минувшие сутки выявил 1708 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 56 455, сообщила в субботу межведомственная комиссия.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 31,8 тысячи.
"Зарегистрированы 1708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 698, бессимптомных носителей - 1010", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (243), Алма-Ате (223) и Восточно-Казахстанской области (154).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Восточно-Казахстанская областьАтырауская областьКазахстанВ мире
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