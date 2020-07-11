В Казахстане выявили свыше 1,7 тысячи новых случаев коронавируса

АЛМА-АТА, 11 июл - РИА Новости. Казахстан за минувшие сутки выявил 1708 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 56 455, сообщила в субботу межведомственная комиссия.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 31,8 тысячи.
"Зарегистрированы 1708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 698, бессимптомных носителей - 1010", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (243), Алма-Ате (223) и Восточно-Казахстанской области (154).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
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