"Россия" открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Симферополь

Такси у здания Международного аэропорта "Симферополь" имени И. К. Айвазовского

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Прямой рейс из Прямой рейс из Владивостока в столицу Крыма Симферополь впервые совершила авиакомпания "Россия", сообщает международный аэропорт Владивосток.

Рейсы в столицу Республики Крым запланированы еженедельно по субботам, вылет из Владивостока в 9.50. Полеты проходят на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса. Время в полете - около 10 часов. Оператором чартерных программ выступает компания "Библио-Глобус".

"Впервые в истории международного аэропорта Владивосток открыт прямой рейс в Симферополь. Сегодня, 11 июля, авиакомпания "Россия" доставила первых пассажиров из Владивостока на популярный туристический курорт", - говорится в сообщении.

С 6 июля, по информации аэропорта, стартовала летная программа в Сочи . Рейсы с Дальнего Востока выполнятся дважды в неделю по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing 747-400.

"Сейчас, когда закрыты границы и полеты на международных направлениях не осуществляются, у жителей Приморья появилась возможность отдохнуть в России. Черноморское побережье - главное место отдыха большинства россиян. Для дальневосточников новые направления на юг России станут хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах", - цитируются в сообщении слова генерального директора международного аэропорта Владивосток Андрея Виниченко.

Отмечается, что на территории Крыма 15 июня был полностью снят режим самоизоляции для всех категорий граждан.