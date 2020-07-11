Адвокатам по делу Ефремова пригрозили последствиями за их "шоу"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас осудил поведение адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова и предупредил, что за "водевиль" юристов могут ждать последствия.
Ранее Федеральная палата адвокатов (ФПА) выразила беспокойство тем, что защитник интересов семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Александр Добровинский и представитель актера Эльман Пашаев разглашают адвокатскую тайну и используют дело об аварии для саморекламы в СМИ. В палате возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики, а также предупредили, что юристам могут вынести предупреждение, а в крайнем случае — лишить лицензии.
Клишас предположил, что если ФПА не справится с этим "шоу", то им могут заняться другие органы.
"Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито", — сказал сенатор в беседе с РБК.
Прокуратура столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.