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Адвокатам по делу Ефремова пригрозили последствиями за их "шоу"
Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас осудил поведение адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова и предупредил, что за... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T11:01
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
андрей клишас
александр добровинский
михаил ефремов
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Это не "адвокатская тайна", а беспредел путинских судей и всей его власти.
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Првильно! Нужно лишить лицензии!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, андрей клишас, александр добровинский, михаил ефремов, совет федерации рф, федеральная палата адвокатов рф, конституционный суд рф, происшествия

Адвокатам по делу Ефремова пригрозили последствиями за их "шоу"

05:16 11.07.2020 (обновлено: 11:01 11.07.2020)
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© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас осудил поведение адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова и предупредил, что за "водевиль" юристов могут ждать последствия.
Ранее Федеральная палата адвокатов (ФПА) выразила беспокойство тем, что защитник интересов семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Александр Добровинский и представитель актера Эльман Пашаев разглашают адвокатскую тайну и используют дело об аварии для саморекламы в СМИ. В палате возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики, а также предупредили, что юристам могут вынести предупреждение, а в крайнем случае — лишить лицензии.
Актер Михаил Ефремов
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Клишас предположил, что если ФПА не справится с этим "шоу", то им могут заняться другие органы.
"Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито", — сказал сенатор в беседе с РБК.
Ефремов 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Актер Михаил Ефремов
9 июля, 02:40
Адвокат семьи Захарова заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова
Прокуратура столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
550896528
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАндрей КлишасАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовСовет Федерации РФФедеральная палата адвокатов РФКонституционный суд РФПроисшествия
Популярные комментарии
Это не "адвокатская тайна", а беспредел путинских судей и всей его власти.
11 июля, 07:06
ВТВасилий Тёркин
424104124
Првильно! Нужно лишить лицензии!
11 июля, 06:08
Арина Жанжора
11421019
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