Эксперт оценил будущее совместных проектов России и Японии на Курилах

ТОКИО, 11 июл - РИА Новости. Видный японский эксперт по российко-японским отношениям Юкио Асадзума не исключает, что Россия и Видный японский эксперт по российко-японским отношениям Юкио Асадзума не исключает, что Россия и Япония прекратят совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах на фоне поправок к российскому законодательству по территориальной целостности.

"Возможность для продолжения переговоров о территориальном вопросе двух стран остается", - считает эксперт, являющийся кавалером ордена "Дружбы Народов", консультантом по российско-японскому сотрудничеству.

Вместе с тем, по его мнению, для сотрудничества в сфере экономики двух стран "возможность значительно уменьшилась".

"Причина в том, что с японской стороны чрезвычайно снизилась мотивация для продвижения бизнеса с Россией", - считает Асадзума.

По его словам, "если территориальная проблема зайдет в тупик, то будет невозможно продолжать переговоры о мирном договоре".

"Есть вероятность, что будет остановлена и совместная хозяйственная деятельность", - отметил Асадзума.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов 2 июля, уже после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, в частности запрещающих отчуждение российских территорий, заявил, что принятие поправок не повлияет на совместную хозяйственную деятельность с Японией на Курильских островах

В ходе визита в Японию президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах. При этом в Токио подчеркивали, что в ходе этой деятельности не должны нарушаться правовые позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США , которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.