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Эксперт оценил будущее совместных проектов России и Японии на Курилах
Видный японский эксперт по российко-японским отношениям Юкио Асадзума не исключает, что Россия и Япония прекратят совместную хозяйственную деятельность на южных РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T05:00
россия
синдзо абэ
игорь моргулов
курильские острова
владимир путин
япония
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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россия
курильские острова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, синдзо абэ, игорь моргулов, курильские острова, владимир путин, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

Эксперт оценил будущее совместных проектов России и Японии на Курилах

05:00 11.07.2020
1171
© РИА Новости / Сергей КрасноуховСкала Чертовка на острове Итуруп
Скала Чертовка на острове Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
ТОКИО, 11 июл - РИА Новости. Видный японский эксперт по российко-японским отношениям Юкио Асадзума не исключает, что Россия и Япония прекратят совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах на фоне поправок к российскому законодательству по территориальной целостности.
"Возможность для продолжения переговоров о территориальном вопросе двух стран остается", - считает эксперт, являющийся кавалером ордена "Дружбы Народов", консультантом по российско-японскому сотрудничеству.
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Вместе с тем, по его мнению, для сотрудничества в сфере экономики двух стран "возможность значительно уменьшилась".
"Причина в том, что с японской стороны чрезвычайно снизилась мотивация для продвижения бизнеса с Россией", - считает Асадзума.
По его словам, "если территориальная проблема зайдет в тупик, то будет невозможно продолжать переговоры о мирном договоре".
"Есть вероятность, что будет остановлена и совместная хозяйственная деятельность", - отметил Асадзума.
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21 мая, 17:03
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов 2 июля, уже после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, в частности запрещающих отчуждение российских территорий, заявил, что принятие поправок не повлияет на совместную хозяйственную деятельность с Японией на Курильских островах.
В ходе визита в Японию президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах. При этом в Токио подчеркивали, что в ходе этой деятельности не должны нарушаться правовые позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
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23 января, 11:22
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
Остров Итуруп
15 декабря 2019, 13:20
В Госдуме назвали возвращение к дискуссии по Курилам бессмысленным
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РоссияСиндзо АбэИгорь МоргуловКурильские островаВладимир ПутинЯпонияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
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