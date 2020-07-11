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Эксперты оценили ситуацию с Южными Курилами после изменения Конституции
Япония намерена продолжать попытки получить от России южные Курилы, несмотря на поправки к российской конституции и законопроекты, не допускающие отчуждения... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:30
россия
синдзо абэ
мид японии‎
курильские острова
константин косачев
владимир путин
япония
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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У них был шанс получить два острова, но им подавай все и сразу. Вот и утритесь теперь. Не даром же говорят: лучше синица в руках, чем журавль в небе.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, синдзо абэ, мид японии‎, курильские острова, константин косачев, владимир путин, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

Эксперты оценили ситуацию с Южными Курилами после изменения Конституции

04:46 11.07.2020 (обновлено: 12:30 11.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан
Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 11 июл — РИА Новости. Япония намерена продолжать попытки получить от России южные Курилы, несмотря на поправки к российской конституции и законопроекты, не допускающие отчуждения части территории государства, хотя для Токио делать это будет сложнее, заявили опрощенные РИА японские официальные лица и эксперты.
Как сообщалось ранее, в России подготовлены для рассмотрения Госдумы поправки в КоАП, УК и УПК с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий, что обратило на себя внимание со стороны Японии, которая добивается передачи ей южных Курил, которые японцы называют "северными территориями".
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Токио продолжит переговоры по мирному договору с Россией
"На японо-российском саммите в Сингапуре в ноябре 2018 года достигнута договоренность ускорить переговоры по мирному договору на основе совместной декларации Японии и СССР от 1956 года", — сказал на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию японский сенатор Мунэо Судзуки, известный своими усилиями по улучшению отношений между двумя странами. По его словам, "нужно двигаться вперед, опираясь на эту договоренность".
В 1956 году бывший СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии южнокурильских островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба двух других островов — Кунашира и Итурупа, на которые претендует Япония, — не затрагивалась.
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В Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ в Токио сообщили о договоренности ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
Кавалер ордена "Дружбы Народов", консультант по российско-японскому сотрудничеству Юкио Асадзума обратил внимание на то, что нынешние поправки к Конституции России, не допускающие уступок территорий, включают слова "за исключением демаркации границ". Асадзума заявил РИА Новости, что "именно это теперь послужит единственным главным ключом, открывающим возможность для продолжения японо-российских переговоров".

"Правительству двух стран для реализации приоритетных проектов остается лишь строить отношения, обоюдно проявляя свою мудрость. К примеру, в 12 национальных проектах российского правительства и восьми пунктах плана экономического сотрудничества, предложенным премьер-министром Абэ, есть много важных моментов. Теперь от обеих сторон требуется серьезно обсудить оба курса и договориться о конкретных проектах сотрудничества", — полагает Асадзума.

Автор нескольких книг о России, бывший профессор токийского Университета Софии Тосихико Уэно заявил РИА Новости, что из-за поправок в российском законодательстве, запрещающих уступку территорий страны, "в общественном мнении Японии усилилось негативное настроение относительно последующих японо-российских отношений, а также возможности заключения мирного договора".
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С другой стороны, отметил эксперт, поскольку в конституции сказано, что не допускаются действия по отчуждению территории России за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами, правительство и МИД Японии реагирует невозмутимо. "Но думаю, они понимают, что возвратить северные территории будет сложнее, чем раньше", — подчеркнул ученый.
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Таким образом, он полагает, что включение в конституцию России "запрета на отчуждение территории" страны может "оказать негативное влияние на японо-российские отношения и переговоры о заключении мирного договора".

"Если президент Путин и МИД России хотят продвигать переговоры о заключении мирного договора с Японией, им необходимо ясно заявить, что переговоры о заключении мирного договора между Японией и Россией ведутся не для уступки территорий, а для демаркации японо-российской границы", — считает Тосихико Уэно.

МИД Японии со своей стороны воздержался от комментариев по этому поводу. "Мы всегда проявляем интерес и пристально следим за тенденциями в России, включая ее внутреннюю и внешнюю политику, но хотели бы воздержаться от комментариев", — заявили РИА новости в японском внешнеполитическом ведомстве.

"Так или иначе, правительство Японии будет и впредь придерживаться основного курса на урегулирование территориальной проблемы и заключения мирного договора", — обещает МИД Японии.

Вместе с тем, как подтвердил на днях журналистам глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, Россия обсуждает с Японией возможность заключения мирного договора, территориальная принадлежность Курил даже не рассматривается, это территория России.
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РоссияСиндзо АбэМИД Японии‎Курильские островаКонстантин КосачевВладимир ПутинЯпонияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Популярные комментарии
У них был шанс получить два острова, но им подавай все и сразу. Вот и утритесь теперь. Не даром же говорят: лучше синица в руках, чем журавль в небе.
11 июля, 05:17
Денис Чистов
3940002
Асадзума указал на брешь в Конституции- срочно исправить!
11 июля, 05:36
ВАВиктор А
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