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Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями и уехал на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T04:14
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир зеленский
европа
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, европа, украина, в мире

Названо новое нарушенное обещание Зеленского

04:11 11.07.2020 (обновлено: 04:14 11.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями и уехал на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
"Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было. Когда период "романтической юности" закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это "намного лучше", чем дети", — отметил Рабинович.
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Зеленский имеет право проживать в госрезиденциях, однако между первым и вторым туром президентских выборов он заявил, что не намерен ими пользоваться.
"Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется. Вот эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла... В итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну что это сейчас? Это все для экскурсий", — сказал Зеленский во время президентской кампании весной 2019 года.
В четверг в администрации украинского президента сообщили, что в июле Зеленский продал дом в селе Иванковичи и теперь будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЕвропаУкраинаВ мире
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