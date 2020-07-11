Рыба горячего копчения: пикантное лакомство или яд

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Стоит ли есть рыбу горячего копчения в жаркую погоду и где ее лучше не покупать, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Исторически горячее копчение рыбы – это увеличение срока годности слабосоленой рыбы. Однако со временем многие поняли, что это вкусно и придает продукту некую пикантность. На рынке, не оборудованном холодильниками, рыбу горячего копчения лучше не покупать, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
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"Наличие на прилавках на рынке рыбы горячего копчения не значит, что продукт качественный. Температура хранения продукции горячего копчения – от 0 до +4 градусов, допускается более высокая температура, до +12 градусов, но тогда срок хранения сокращается. Если продукция продается на рынке не из холодильника, покупать ее нельзя. Вы не знаете, сколько она там хранилась. Дело даже не в горячем копчении, она может быть просто тухлой", – сказал Александр Фомин.
Таким образом, правило номер один при покупке рыбы горячего копчения – приобретать ее у надежного продавца, который правильно хранит товар. Есть и еще один вариант – домашняя коптильня, отметил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
"Большинство населения не ест рыбу горячего копчения каждый день, но иногда хочется. Если вы хотите просто поесть рыбы, лучше брать мороженую или свежую рыбу, самим ее готовить", – советует эксперт.
Александр Фомин также рассказал, какие свойства рыбы сохраняются при копчении.
"Если говорить о белках, жирах, минералах, они сохраняются независимо от видов термообработки. Если говорить о витаминах, то при термообработке они разрушаются. При температуре выше 70 градусов витамины и биологически активные вещества разлагаются", – рассказал радио Sputnik эксперт.