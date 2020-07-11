Рыба горячего копчения: пикантное лакомство или яд

"Наличие на прилавках на рынке рыбы горячего копчения не значит, что продукт качественный. Температура хранения продукции горячего копчения – от 0 до +4 градусов, допускается более высокая температура, до +12 градусов, но тогда срок хранения сокращается. Если продукция продается на рынке не из холодильника, покупать ее нельзя. Вы не знаете, сколько она там хранилась. Дело даже не в горячем копчении, она может быть просто тухлой", – сказал Александр Фомин.