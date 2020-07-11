В Польше наступил день тишины перед вторым туром президентских выборов

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Период тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента республики, который пройдет в воскресенье.
В соответствии с польским законодательством, период тишины наступает в субботу в полночь и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
Также запрещается публикация социологических опросов, в том числе exit poll.
За нарушение режима тишины виновным грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов. Первые данные exit poll будут оглашены сразу же после закрытия избирательных участков в 22.00 (23.00 мск). Если время голосования по какой-либо из причин будет продлено, результаты exit poll не будут публиковаться до закрытия последнего участка.
Во второй тур выборов президента вышли два кандидата из 11. Это действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда и кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский.
В первом туре выборов Дуда набрал 43,5%, а Тшасковский - 30,46% голосов.
Основная борьба во втором туре развернулась за избирателей независимого кандидата, журналиста и публициста Шимона Холовни, который занял третье место, набрав более 13% голосов, и Кшиштофа Босака (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"), за которого проголосовали почти 7,5% избирателей.
8 июля, 22:41АкцентыЯ прав. А я еще правее. В Польше выборы вышли на финишную чертуДо второго тура выборов в Польше осталось всего ничего – самое время что-нибудь эдакое ввернуть, чтобы привлечь тех, кто не голосовал за тебя в первом туре. Этим не гнушаются оба кандидата национал-консерватор Анджей Дуда и его оппонент либерал Рафал Тшасковский. В Европе с недовольством отмечают – в основном кокетство вокруг националистов.