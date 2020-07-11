В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента

Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа

Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа

БЕЛГРАД, 11 июл — РИА Новости. Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда , передает корреспондент РИА Новости.

Силы правопорядка поначалу не реагировали на провокации толпы, однако через несколько часов после своего появления перешли к активным действиям.

Демонстранты периодически кидали в полицейских камни и пиротехнику. В итоге правоохранители разогнали протестующих дубинками и слезоточивым газом, под который попали сотни человек — и сами полицейские, и демонстранты, и журналисты, среди которых был и корреспондент РИА Новости.

Несколько человек из числа нападавших и сотрудников подразделений безопасности получили серьезные ранения, к площади подъехали автомобили скорой помощи, однако точно оценить число и состояние пострадавших пока невозможно.

Сейчас порядок непосредственно возле здания парламента восстановлен, на асфальте — много мусора и камней, на прилегающих улицах продолжаются стычки демонстрантов с полицией.

В Белграде четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал разобраться с "хулиганами". По его словам, организаторы беспорядков не причинили большого ущерба. Вучич призвал граждан "не слишком беспокоиться по поводу исхода событий" и назвал неизбежным поражение протестующих.