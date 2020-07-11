https://ria.ru/20200711/1574197279.html
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T01:15
2020-07-11T10:42
сербия
белград (город)
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574196933.html
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Олег Мальтин
Ну что, уроки Вукраины впитали. Теперь смотрим на уроки Сербии и осознаем для чего реально все эти коронамеры вводили. Сейчас ВОЗ требует повторение банкета, но вроде же теперь ВОЗ уже не указ? Собянин уже говорит не надо. Посмотрим кто кого
12
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сербия
белград (город)
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 11 июл — РИА Новости.
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда
, передает корреспондент РИА Новости.
Силы правопорядка поначалу не реагировали на провокации толпы, однако через несколько часов после своего появления перешли к активным действиям.
Демонстранты периодически кидали в полицейских камни и пиротехнику. В итоге правоохранители разогнали протестующих дубинками и слезоточивым газом, под который попали сотни человек — и сами полицейские, и демонстранты, и журналисты, среди которых был и корреспондент РИА Новости.
Несколько человек из числа нападавших и сотрудников подразделений безопасности получили серьезные ранения, к площади подъехали автомобили скорой помощи, однако точно оценить число и состояние пострадавших пока невозможно.
Сейчас порядок непосредственно возле здания парламента восстановлен, на асфальте — много мусора и камней, на прилегающих улицах продолжаются стычки демонстрантов с полицией.
В Белграде четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.
Президент Сербии Александр Вучич пообещал разобраться с "хулиганами". По его словам, организаторы беспорядков не причинили большого ущерба. Вучич призвал граждан "не слишком беспокоиться по поводу исхода событий" и назвал неизбежным поражение протестующих.
Глава государства оценил "незаметную" работу полиции и заявил, что митингующие дрались между собой, тогда как силовики вмешались только при необходимости защитить стены парламента.