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В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:42
сербия
белград (город)
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Ну что, уроки Вукраины впитали. Теперь смотрим на уроки Сербии и осознаем для чего реально все эти коронамеры вводили. Сейчас ВОЗ требует повторение банкета, но вроде же теперь ВОЗ уже не указ? Собянин уже говорит не надо. Посмотрим кто кого
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сербия
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сербия, белград (город), в мире

В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента

01:15 11.07.2020 (обновлено: 10:42 11.07.2020)
3573
© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкПолицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в фотобанк
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
БЕЛГРАД, 11 июл — РИА Новости. Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Силы правопорядка поначалу не реагировали на провокации толпы, однако через несколько часов после своего появления перешли к активным действиям.
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
00:35
В Белграде корреспондент РИА Новости попал под слезоточивый газ
Демонстранты периодически кидали в полицейских камни и пиротехнику. В итоге правоохранители разогнали протестующих дубинками и слезоточивым газом, под который попали сотни человек — и сами полицейские, и демонстранты, и журналисты, среди которых был и корреспондент РИА Новости.
Несколько человек из числа нападавших и сотрудников подразделений безопасности получили серьезные ранения, к площади подъехали автомобили скорой помощи, однако точно оценить число и состояние пострадавших пока невозможно.
Сейчас порядок непосредственно возле здания парламента восстановлен, на асфальте — много мусора и камней, на прилегающих улицах продолжаются стычки демонстрантов с полицией.
В Белграде четвертый вечер подряд проходят массовые антиправительственные выступления. Протестующие требуют, в частности, отставки президента и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.
Президент Сербии Александр Вучич пообещал разобраться с "хулиганами". По его словам, организаторы беспорядков не причинили большого ущерба. Вучич призвал граждан "не слишком беспокоиться по поводу исхода событий" и назвал неизбежным поражение протестующих.
Глава государства оценил "незаметную" работу полиции и заявил, что митингующие дрались между собой, тогда как силовики вмешались только при необходимости защитить стены парламента.
Кадры антиправительственного митинга в Белграде
03:07
Вучич пообещал разобраться с устроившими беспорядки в Белграде хулиганами
110514813
Обсудить 6
СербияБелград (город)В мире
Популярные комментарии
Ну что, уроки Вукраины впитали. Теперь смотрим на уроки Сербии и осознаем для чего реально все эти коронамеры вводили. Сейчас ВОЗ требует повторение банкета, но вроде же теперь ВОЗ уже не указ? Собянин уже говорит не надо. Посмотрим кто кого
11 июля, 03:54
Олег Мальтин
400008
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