Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля

"Каких-то особых серьезных проблем для граждан я в этом деле не вижу, кроме самой процедуры обмена. <…> Я думаю, что в нынешних условиях люди отнесутся к этому мероприятию в лучшем случае скептически, в худшем случае — с подозрением. Им будет не вполне понятна причина", — заявил Колганов в беседе с каналом "".