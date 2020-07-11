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Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля
Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов оценил идею провести деноминацию рубля. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:46
александр разуваев
андрей колганов
россия
рубль
экономика
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Чем опасна деноминация рубля в нынешних условиях
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:60:3072:1788_1400x0_80_0_0_37519c3cca5eb0c6dd43ae0fc217d6ba.jpg
https://ria.ru/20200707/1574020828.html
https://ria.ru/20200710/1574181342.html
Это потрясающе! Сначала Кремль провёл деноминацию лайков на ютуб канале Навального, а теперь значит решил сделать 70 копеек за доллар! Натуральная революция невставая с кресла, господа! А? Фантастика говорю, поборем оппозицию, вернём рублю величие, даАаа.
46
В лучшем случае рубль обрушится на 150%, а в худшем рухнет вся экономика и произойдет откат на 25 лет назад.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
александр разуваев, андрей колганов, россия, рубль, экономика

Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля

00:51 11.07.2020 (обновлено: 12:46 11.07.2020)
51959
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов оценил идею провести деноминацию рубля.
По его мнению, без расчетов сложно оценить, будет ли от этого польза, однако при изменении масштаба цен в сто раз возможно их округление в большую сторону. Это, как считает эксперт, приведет к незначительному росту цен.
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Тем не менее "особых серьезных" проблем от деноминации у граждан не возникнет, добавил он.
"Каких-то особых серьезных проблем для граждан я в этом деле не вижу, кроме самой процедуры обмена. <…> Я думаю, что в нынешних условиях люди отнесутся к этому мероприятию в лучшем случае скептически, в худшем случае — с подозрением. Им будет не вполне понятна причина", — заявил Колганов в беседе с каналом "360".
Экономист также усомнился в пользе деноминации, поскольку кошельки россиян "не разбухли" от денежной массы, им не приходится расплачиваться на кассах "огромным ворохом купюр".
С идеей деноминации российской валюты в сто раз ранее неожиданно выступил известный российский аналитик — руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Основным аргументом в пользу такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране, написала газета "Ведомости".
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48169317262
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Александр РазуваевАндрей КолгановРоссияРубльЭкономика
Популярные комментарии
Это потрясающе! Сначала Кремль провёл деноминацию лайков на ютуб канале Навального, а теперь значит решил сделать 70 копеек за доллар! Натуральная революция невставая с кресла, господа! А? Фантастика говорю, поборем оппозицию, вернём рублю величие, даАаа.
11 июля, 03:22
Владимир Уткин
14720023
В лучшем случае рубль обрушится на 150%, а в худшем рухнет вся экономика и произойдет откат на 25 лет назад.
11 июля, 02:04
Covid короновирусович
16220218
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