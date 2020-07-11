В США отменили первую за 17 лет федеральную казнь

Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме в США. Архивное фото

Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме в США

© AP Photo / Kiichiro Sato Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме в США

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Суд приостановил первую казнь, которая должна была состояться в федеральной тюрьме Суд приостановил первую казнь, которая должна была состояться в федеральной тюрьме США за 17 лет, говорится в распоряжении судьи Джейн Магнус-Стинсон в Индиане.

Родственники погибших от рук Дэниела Льюиса Ли подали иск с требованием приостановить казнь, поскольку администрация тюрьмы в Индиане, по их словам, не создала безопасных условий для их присутствия. Родственники погибших ссылаются на эпидемию COVID-19.

Судья приостановила казнь до тех пор, пока власти не обеспечат такие условия.

Год назад генпрокурор Уильям Барр сообщил, что федеральные власти возобновят казни преступников, поскольку чувствуют свое обязательство утешить семьи жертв. Однако родственники жертв Дэниела Льюиса Ли, который должен был умереть в понедельник в городе Терр-Хоут в Индиане, обратились к суду с просьбой приостановить казнь. По их словам, казнь Ли лишь усугубит их горе.

Ли, член расисткой группировки, жестоко убил семью из трех человек, включая 8-летнюю девочку. В 1999 году присяжные приговорили его к смертной казни.

На следующую неделю запланированы еще две казни - Уэсли Айра Парки, который изнасиловал и убил 16-летнюю девочку, и Кита Дуэйна Нельсона, который похитил, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку.