Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574196869.html
В США отменили первую за 17 лет федеральную казнь
Суд приостановил первую казнь, которая должна была состояться в федеральной тюрьме США за 17 лет, говорится в распоряжении судьи Джейн Магнус-Стинсон в Индиане. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T00:25
уильям барр
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151905/59/1519055983_0:183:3504:2154_1400x0_80_0_0_117f4b3c04d8ce81b317d51088a032de.jpg
https://ria.ru/20200619/1573182399.html
https://ria.ru/20200616/1573028903.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151905/59/1519055983_0:183:3504:2154_1400x0_80_0_0_117f4b3c04d8ce81b317d51088a032de.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151905/59/1519055983_195:0:3310:2336_1400x0_80_0_0_37611e4b91ff8544d6e66c75a607ae45.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151905/59/1519055983_584:0:2920:2336_1400x0_80_0_0_60269a32e24e728928e5dd1615542d36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уильям барр, сша, в мире

В США отменили первую за 17 лет федеральную казнь

00:25 11.07.2020
547
© AP Photo / Kiichiro SatoКомната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме в США
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме в США
© AP Photo / Kiichiro Sato
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Суд приостановил первую казнь, которая должна была состояться в федеральной тюрьме США за 17 лет, говорится в распоряжении судьи Джейн Магнус-Стинсон в Индиане.
Родственники погибших от рук Дэниела Льюиса Ли подали иск с требованием приостановить казнь, поскольку администрация тюрьмы в Индиане, по их словам, не создала безопасных условий для их присутствия. Родственники погибших ссылаются на эпидемию COVID-19.
Логотип ОБСЕ
19 июня, 13:10
В ОБСЕ прокомментировали решение США по возобновлению смертной казни
Судья приостановила казнь до тех пор, пока власти не обеспечат такие условия.
Год назад генпрокурор Уильям Барр сообщил, что федеральные власти возобновят казни преступников, поскольку чувствуют свое обязательство утешить семьи жертв. Однако родственники жертв Дэниела Льюиса Ли, который должен был умереть в понедельник в городе Терр-Хоут в Индиане, обратились к суду с просьбой приостановить казнь. По их словам, казнь Ли лишь усугубит их горе.
Ли, член расисткой группировки, жестоко убил семью из трех человек, включая 8-летнюю девочку. В 1999 году присяжные приговорили его к смертной казни.
На следующую неделю запланированы еще две казни - Уэсли Айра Парки, который изнасиловал и убил 16-летнюю девочку, и Кита Дуэйна Нельсона, который похитил, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку.
Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
Здание МИД Франции
16 июня, 20:48
Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
536103
Обсудить 1
Уильям БаррСШАВ мире
Рекомендуем
Американские флаги в Вашингтоне
США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции
Собор Святой Софии в Стамбуле
Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
Купола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот.
РПЦЗ: запрет на пение в храмах в Калифорнии ущемляет верующих
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Источники сообщили о подготовке Германией новой резолюции по Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Собор Святой Софии в Стамбуле
США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
Велосипедист в парке Музеон в Москве
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Президент США Дональд Трамп
Друг Трампа Стоун должен явиться в тюрьму для отбывания срока 14 июля
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Арабист: Эрдоган не повысит свою популярность через действия с Айя Софией
Посетители у прилавка с вяленой и копченой рыбой
Рыба горячего копчения: пикантное лакомство или яд
Российские рубли
Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Стоуну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
16:42Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния