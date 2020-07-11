Артур Пирожков отменяет масочный режим в клипе "Перетанцуй меня"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал на YouTube клип на трек "Перетанцуй меня". Релиз песни состоялся в июне.
Исполнитель выходит из темной квартиры во двор и приглашает всех желающих присоединится к его танцу. Спустя время движения за Пирожковым повторяет целая толпа — на всех защитные маски и перчатки, которые участники видео в итоге снимают.
"Новый хит Артура Пирожкова, который разбудит в тебе Артура Пирожкова. Перетанцуй себя, семью и друзей. Только танцуя мы вырвемся на волю", — говорится в описании ролика.
Накануне выхода клипа певец разместил в инстаграме пост, в котором рассказал, что запускает новый флешмоб, посвященный клипу: "Участвуйте во всепланетном челлендже, учите движения, снимайте свои видео, отмечайте меня под ними, ставьте хештег #Перетанцуйменя в Instagram или TikTok".
За сутки под этим хештегом появилось более тысячи публикаций.
Как и в предыдущих успешных треках исполнителя "Зацепила" и "Алкоголичка" (были выпущены в прошлом году), в "Перетанцуй меня" – запоминающийся мотив и энергичный ритм.