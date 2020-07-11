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Артур Пирожков отменяет масочный режим в клипе "Перетанцуй меня"
Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал на YouTube клип на трек "Перетанцуй меня". Релиз песни... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T06:20
самоизоляция
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574187526_287:0:1686:787_1400x0_80_0_0_5a925e8500e8b3390f1ebe5ffb143220.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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самоизоляция, москва, коронавирус covid-19, александр ревва, новости культуры, шоу-бизнес, youtube

Артур Пирожков отменяет масочный режим в клипе "Перетанцуй меня"

06:20 11.07.2020
6849
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал на YouTube клип на трек "Перетанцуй меня". Релиз песни состоялся в июне.
Исполнитель выходит из темной квартиры во двор и приглашает всех желающих присоединится к его танцу. Спустя время движения за Пирожковым повторяет целая толпа — на всех защитные маски и перчатки, которые участники видео в итоге снимают.

"Новый хит Артура Пирожкова, который разбудит в тебе Артура Пирожкова. Перетанцуй себя, семью и друзей. Только танцуя мы вырвемся на волю", — говорится в описании ролика.

Накануне выхода клипа певец разместил в инстаграме пост, в котором рассказал, что запускает новый флешмоб, посвященный клипу: "Участвуйте во всепланетном челлендже, учите движения, снимайте свои видео, отмечайте меня под ними, ставьте хештег #Перетанцуйменя в Instagram или TikTok".
За сутки под этим хештегом появилось более тысячи публикаций.
Как и в предыдущих успешных треках исполнителя "Зацепила" и "Алкоголичка" (были выпущены в прошлом году), в "Перетанцуй меня" – запоминающийся мотив и энергичный ритм.
Кадр из видео “РАЗМЕР”_project - SUPERStar
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КультураСамоизоляцияМоскваКоронавирус COVID-19Александр РевваНовости культурыШоу-бизнесYouTube
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