МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".

"Суперхит "Перетанцуй меня" уже на всех цифровых площадках. Всем зажигательной пятницы", — написал Пирожков в инстаграме.

Как и в предыдущих успешных треках исполнителя "Зацепила" и "Алкоголичка" (были выпущены в прошлом году), в этом тоже используются мощные биты, запоминающийся мотив и энергичный ритм.

Многие пользователи уже заявили, что песня "Перетанцуй меня" — вполне может претендовать на звание главного "хита сезона".

"Отличный танцевальный трек", — считает @valsav23.

"Хочется танцевать под нее еще и еще", — прокомментировала @_yanasulina.