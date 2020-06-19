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Артур Пирожков представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня"
Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня". РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:15
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр ревва, музыка, новости культуры

Артур Пирожков представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня"

13:15 19.06.2020
62
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Артур Пирожков на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019"
Певец Артур Пирожков на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".
"Суперхит "Перетанцуй меня" уже на всех цифровых площадках. Всем зажигательной пятницы", — написал Пирожков в инстаграме.
Как и в предыдущих успешных треках исполнителя "Зацепила" и "Алкоголичка" (были выпущены в прошлом году), в этом тоже используются мощные биты, запоминающийся мотив и энергичный ритм.
Многие пользователи уже заявили, что песня "Перетанцуй меня" — вполне может претендовать на звание главного "хита сезона".
"Отличный танцевальный трек", — считает @valsav23.
"Хочется танцевать под нее еще и еще", — прокомментировала @_yanasulina.
"Я раза три послушала. Зачем? Это же теперь надолго в голове", — написала @tatiana.verkhovskaia.
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