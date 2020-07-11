Грабли Януковича. Зачем Зеленский заигрывает с радикалами

Полная безнаказанность откровенных неонацистов породила кровавую череду преступлений. Украинский праворадикал уже давно усвоил, что он может убивать, стрелять, избивать оппонентов до полусмерти — и ему за это ничего не будет. Исключение составляют лишь случаи, когда их жертвами становятся такие же националисты. Показательным является дело херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Судя по материалам следствия, очередных "ветеранов АТО" убедили в том, что та — "вата" и поддерживает сепаратистов. Они и исполнили заказ, облив девушку серной кислотой, после чего она скончалась. Но выяснилось, что она и сама националистка. И здесь уж колесо правосудия медленно, но все-таки завертелось.