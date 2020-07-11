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Грабли Януковича. Зачем Зеленский заигрывает с радикалами
Ровно пять лет назад, 11 июля 2015 года, война, развязанная Киевом в Донбассе, пришла и на Запад Украины. Мир тогда шокировали кадры настоящего боевого... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:00
правый сектор
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
авторы
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Переживаем как за себя, потому что это наша граница и Украина никак не успокоится с терактами. Если бы Украина была дружественной страной никто о ней и не вспомнил бы - а так это не дружественная и уже не страна, а гуляй поле с террористами
24
Ну что так убиваться, это их страна пусть там хоть на головах ходят. А мы переживаем как за себя, у нас есть чем заняться тоже..
19
9
украина
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Владимир Корнилов
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Владимир Корнилов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155621/74/1556217409_0:222:3005:1912_1400x0_80_0_0_a630db2cfdf5f68d0bbaaa0098fba66b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правый сектор, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, авторы

Грабли Януковича. Зачем Зеленский заигрывает с радикалами

08:00 11.07.2020
9407
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов во Львове
Участники марша националистов во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Ровно пять лет назад, 11 июля 2015 года, война, развязанная Киевом в Донбассе, пришла и на Запад Украины. Мир тогда шокировали кадры настоящего боевого противостояния между праворадикалами, вооруженными до зубов, и сотрудниками правоохранительных органов в Мукачево (Закарпатская область). Тогда боевики "Правого сектора"* средь бела дня устроили бандитские разборки на территории спортивного комплекса "Антарес". Они попросту застрелили охранника, открыто, ничего не стесняясь, прямо во дворе комплекса. При этом угрожая народному депутату Михаилу Ланьо, с которым у них был конфликт из-за передела рынка контрабанды в регионе.
Затем началась блокада комплекса силовиками. Но боевики применили автоматы, пулемет, установленный на их автомобиле, и даже гранатометы. В итоге они прорвали окружение и скрылись в карпатских лесах, где вели партизанские бои. Два человека в ходе этих столкновений погибли (помимо убитого охранника), ранения получили шестеро силовиков и несколько мирных жителей, оказавшихся поблизости, сгорели три милицейских автомобиля.
Какие же решительные заявления о том, что националистов накажут, звучали тогда из уст различных руководителей государства и силовых ведомств! Президент Петр Порошенко однозначно назвал боевиков террористами. Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал в случае сопротивления уничтожить их. Верховная рада немедленно создала следственную комиссию, которая поклялась установить виновных.
И вот прошло пять лет. Если кто-то думает, что праворадикалы, громогласно объявленные террористами, наказаны, то он глубоко заблуждается. Сначала лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош прибыл в Мукачево и провел переговоры с силовиками и представителями власти, затем выяснилось, что его боевики, укрывавшиеся в лесах, внезапно "растворились". Потом неоднократно сообщалось, что они загадочным образом оказались в противоположной части страны — в расположении базы "правосеков" под Днепропетровском. И все, больше об этом деле никто ничего не слышал.
Заседание Верховной рады Украины
25 июня, 17:12
Обуздайте беспредел. В Раде призвали зачистить Киев от радикалов
В сентябре 2015 года следственная комиссия Рады отчиталась о ходе "расследования" и сделала вывод о том, что главные виновники боестолкновений в Мукачево — региональное руководство МВД и СБУ, поскольку оно должным образом не реагировало на сигналы о контрабанде. О праворадикалах, убивших человека и развязавших уличные бои, почти ничего и не сказали. Все обещания примерно наказать "террористов" и "бандитов" начисто забыли.
Мало того, Роман Стойка, командир отряда "Правого сектора"*, устроившего бойню, и сейчас преспокойно выкладывает в социальных сетях публичные приветы "мусорам Закарпатья", откровенно издеваясь над силовиками, которые формально как бы "разыскивают" боевиков. Судя по его подсчетам, он скоро собирается отмечать юбилей — две тысячи дней в розыске.

Столь стремительному забвению мукачевского дела, вызвавшего такой резонанс, во многом способствовало событие, затмившее все остальное, — столкновения националистов с сотрудниками правоохранительных органов под стенами Верховной рады. Напомним, во время стычки с бойцами Национальной гвардии, защищавшими парламент, радикалы метнули гранату. Погибли четверо молодых нацгвардейцев, ранения разной степени тяжести получил 141 человек, из которых 131 — силовики.

Как это обычно бывает на Украине, под подозрение попали "ветераны АТО", связанные с ультранационалистами — в данном случае с партией ВО "Свобода". Было установлено, что гранату кинул боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Родственники погибших и покалеченных на всю жизнь нацгвардейцев до сих пор проводят акции, умоляя не забыть это дело и наказать виновных. Но воз и ныне там — судебные разбирательства проходят ни шатко ни валко. А дело против организаторов бойни под Радой вообще быстренько замяли.
Полная безнаказанность откровенных неонацистов породила кровавую череду преступлений. Украинский праворадикал уже давно усвоил, что он может убивать, стрелять, избивать оппонентов до полусмерти — и ему за это ничего не будет. Исключение составляют лишь случаи, когда их жертвами становятся такие же националисты. Показательным является дело херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Судя по материалам следствия, очередных "ветеранов АТО" убедили в том, что та — "вата" и поддерживает сепаратистов. Они и исполнили заказ, облив девушку серной кислотой, после чего она скончалась. Но выяснилось, что она и сама националистка. И здесь уж колесо правосудия медленно, но все-таки завертелось.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
15 июня, 08:00
"Обман Запада". Кого Киев выдает за представителей Донбасса
В остальных же случаях ультраправые знают, что фактически ничем не рискуют. Потешные судебные разбирательства вокруг дела одесского националиста Сергея Стерненко, совершившего показательное, под видеокамеру, убийство, привели к тому, что он просто стал героем в глазах его "побратимов". В итоге обвиняемый позволяет себе демонстративно разрывать решения суда, открыто издеваясь над украинской системой правосудия и властью.
Робкие попытки Владимира Зеленского продемонстрировать, кто в доме хозяин, также ни к чему не привели. Вспомним, как в декабре прошлого года он совместно с главой МВД Аваковым провел громкую презентацию вполне убедительных доказательств, свидетельствующих о причастности очередных праворадикалов к убийству журналиста Павла Шеремета. Многие тогда восприняли это как знак перемен: мол, власть наконец-то осознала опасность, исходящую для нее от нацистов. На самом деле и презентации этой не было бы, если бы подозреваемые в убийстве не планировали провокации лично против самого Авакова. Но и здесь Зеленский столкнулся с массовыми акциями протеста, после чего откровенно начал заискивать перед националистами и даже использовать их для подавления оппозиционеров.
Судя по тому, как развиваются события на Украине вокруг этих резонансных дел, нынешний президент уверенно наступает на те же "грабли Януковича". Видимо, он тоже поверил, что его базовый, "богом данный", электорат никуда не денется, а вот позаигрываешь с ультраправыми — и нарастишь свой рейтинг на западе. Именно так поступал и Янукович, активно подпитывая в 2013 году "Свободу", которая и стала основной движущей силой, отправившей его в Ростов. Отличие Зеленского от того президента заключается лишь в том, что у него не было и нет базового электората. Выйти на улицы в поддержку главного "слуги народа" в случае необходимости просто некому. А его безволие лишь отталкивает и тех избирателей, которые голосовали за Зеленского в надежде на позитивные изменения в стране. Отсюда и стремительное обрушение рейтингов.
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
20 февраля, 08:00
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
Можно констатировать, что и нынешняя власть бессильна, неспособна что-то противопоставить нациствующим молодчикам. А это значит, что те продолжат безнаказанно устраивать новые бойни по типу мукачевской, метать гранаты в силовиков и устраивать террор против инакомыслящих. При молчаливом согласии Запада, продолжающего повторять свои мантры о том, что украинские фашисты — это всего лишь "выдумка прокремлевских СМИ".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Правый секторПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Переживаем как за себя, потому что это наша граница и Украина никак не успокоится с терактами. Если бы Украина была дружественной страной никто о ней и не вспомнил бы - а так это не дружественная и уже не страна, а гуляй поле с террористами
11 июля, 09:10
ddzr8891
2010003
Ну что так убиваться, это их страна пусть там хоть на головах ходят. А мы переживаем как за себя, у нас есть чем заняться тоже..
11 июля, 08:20
Андрей Дашков
1000018
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