Туроператоры планируют начать отправлять россиян в Дубай в октябре

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Дубае сейчас открыты рестораны, бары, отели (работают с загрузкой 50 процентов), пляжи, торговые центры и другие объекты туристической инфраструктуры, посетить эмират могут гости из любых стран, В Дубае сейчас открыты рестораны, бары, отели (работают с загрузкой 50 процентов), пляжи, торговые центры и другие объекты туристической инфраструктуры, посетить эмират могут гости из любых стран, сообщает АТОР.

Как рассказала Анна Ястребова, представитель департамента туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая в России, никаких специальных исключений, которые могут негативно коснуться России, не вводилось. Таким образом, россияне, при условии возобновления авиасообщения, смогут въехать в эмират.

"Мы знаем, что сегодня между правительствами ОАЭ и России идет общение об условиях и сроках открытия авиасообщения", — рассказала Ястребова. Она также отметила, что ведущие российские туроператоры уже предварительно запланировали начало своих чартерных программ в Дубай на октябрь 2020 года.

Однако, по словам эксперта, для въезда российским туристам потребуется соблюсти ряд условий. В частности, необходимо предъявить справку с негативным результатом ПЦР-треста на COVID-19, выданную не более, чем за 96 часов до прилета в эмират. Кроме того, необходима страховка с покрытием лечения от коронавируса.

На борту самолета придется заполнить "декларацию здоровья" — анкету, которая выдается на борту самолета. В ней турист указывает, что у него отсутствуют симптомы заболевания. Также нужно будет скачать на смартфон специальное приложение с функцией геолокации для отслеживания перемещений и оперативной связи с медучреждениями в случае заболевания.

Если по прилете (в аэропорту) у пассажира проявляются симптомы, схожие с симптомами COVID-19, он должен будет пройти бесплатное тестирование в аэропорту. Если результат окажется положительным, такого туриста отправят в клинику или обсерватор. Пребывание в обсерваторе и в клинике должно покрываться страховкой, в противном случае все расходы оплачивает сам гость.