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В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 63, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:42
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом

23:42 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 63, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5663 случая коронавируса. К 9 июля скончались 60 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Ушли из жизни три пациента с коронавирусом. Мужчина 1972 года рождения... Мужчина 1935 года рождения… Женщина 1957 года рождения", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у мужчин причиной смерти стала коронавирусная инфекция с осложнением - пневмонией. У обоих имелся ряд сопутствующих заболеваний, среди которых атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. Кроме того, младший из них страдал сахарным диабетом второго типа, крайней степенью ожирения и синдромом Пиквика.
"Женщина… Основное заболевание: новая короновирусная инфекция COVID-19. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, тяжелое течение с КТ-признаками диффузного альвеолярного поражения 80% легочной ткани. Осложнения - острый респираторный дистресс-синдром: острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-сосудистая недостаточность. Отек легких", - добавила пресс-секретарь.
По словам Черемушкиной, врачи в регионе в пятницу выписали 17 пациентов, вылечившихся от коронавируса, а общее число выздоровевших увеличилось до 5143.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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