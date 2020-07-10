В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом

Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Еще три пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области , общее число умерших в регионе увеличилось до 63, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждено 5663 случая коронавируса . К 9 июля скончались 60 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана

"Ушли из жизни три пациента с коронавирусом. Мужчина 1972 года рождения... Мужчина 1935 года рождения… Женщина 1957 года рождения", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что у мужчин причиной смерти стала коронавирусная инфекция с осложнением - пневмонией. У обоих имелся ряд сопутствующих заболеваний, среди которых атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. Кроме того, младший из них страдал сахарным диабетом второго типа, крайней степенью ожирения и синдромом Пиквика.

"Женщина… Основное заболевание: новая короновирусная инфекция COVID-19. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, тяжелое течение с КТ-признаками диффузного альвеолярного поражения 80% легочной ткани. Осложнения - острый респираторный дистресс-синдром: острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-сосудистая недостаточность. Отек легких", - добавила пресс-секретарь.

По словам Черемушкиной, врачи в регионе в пятницу выписали 17 пациентов, вылечившихся от коронавируса, а общее число выздоровевших увеличилось до 5143.