СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу

По данным агентства, возможный запрет все еще обсуждается. С одной стороны, он сможет защитить пользователей от связанного с выборами контента, который может ввести в заблуждение. Тем не менее, у администрации Facebook существуют опасения, что запрет на рекламу может негативно повлиять на кампании по обеспечению явки или ограничить способность кандидатов реагировать на последние новости или новую информацию.