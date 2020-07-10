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СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
Руководство компании Facebook рассматривает возможность введения запрета на размещение политической рекламы в социальной сети перед выборами президента США в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:35
facebook
марк цукерберг
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
facebook, марк цукерберг, сша, в мире

СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу

23:35 10.07.2020
1188
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Руководство компании Facebook рассматривает возможность введения запрета на размещение политической рекламы в социальной сети перед выборами президента США в ноябре этого года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, возможный запрет все еще обсуждается. С одной стороны, он сможет защитить пользователей от связанного с выборами контента, который может ввести в заблуждение. Тем не менее, у администрации Facebook существуют опасения, что запрет на рекламу может негативно повлиять на кампании по обеспечению явки или ограничить способность кандидатов реагировать на последние новости или новую информацию.
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В июне основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил, что Facebook запустил кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввел возможность отключения политической рекламы. По его словам, в рамках этой инициативы компания создает специальный информационный центр, который будет предоставлять "достоверную информацию, в том числе о том, как и где проголосовать, а также детали касательно регистрации избирателей, голосования по почте и досрочном голосовании". Как отметил Цукерберг, информация от центра будет размещаться в верхней части ленты новостей в Facebook и Instagram.
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них - и в других соцсетях. Общее число компаний, присоединившихся к призыву, перевалило за тысячу.
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