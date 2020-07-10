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В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
Власти Пензенской области снимают запрет на работу обрабатывающих производств, бань, саун, бассейнов и других объектов физкультуры и спорта, введенный на фоне... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:19
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коронавирус covid-19
иван белозерцев
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пензенская область, общество

В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун

23:19 10.07.2020
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© Depositphotos / can400Пенза
Пенза
© Depositphotos / can400
САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Власти Пензенской области снимают запрет на работу обрабатывающих производств, бань, саун, бассейнов и других объектов физкультуры и спорта, введенный на фоне угрозы распространения COVID-19, срок действия режима повышенной готовности сокращен на один день - до 25 июля, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта по 26 июля режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. C 19 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений, разрешив работу объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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"Режим повышенной готовности в регионе ограничен 25 июля. Разрешена эксплуатация бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий, оказание соответствующих услуг. Кроме того, возобновляется деятельность бань и саун", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что, согласно подписанному в пятницу постановлению губернатора, объекты при возобновлении деятельности обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора с целью недопущения распространения COVID-19.
Кроме того, по словам Черемушкиной, постановлением правительства региона возобновлена работа всех обрабатывающих производств, входящих в раздел "С" "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
Она отметила, что, в частности, к ним относятся производство пищевых продуктов, напитков, текстиля, одежды, кожи, бумаги, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств и применяемых в медицинских целях материалов, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, электрооборудования, мебели, электронных и оптических изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, из соломки и материалов для плетения, полиграфическая деятельность.
Всего в области лабораторно подтверждено 5663 случая коронавируса. Скончались 60 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровело 5126.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пензенская областьОбщество
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