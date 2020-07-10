В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун

"Режим повышенной готовности в регионе ограничен 25 июля. Разрешена эксплуатация бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий, оказание соответствующих услуг. Кроме того, возобновляется деятельность бань и саун", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Черемушкиной, постановлением правительства региона возобновлена работа всех обрабатывающих производств, входящих в раздел "С" "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

Она отметила, что, в частности, к ним относятся производство пищевых продуктов, напитков, текстиля, одежды, кожи, бумаги, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств и применяемых в медицинских целях материалов, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, электрооборудования, мебели, электронных и оптических изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, из соломки и материалов для плетения, полиграфическая деятельность.