МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию укрепят основы российского внешнеполитического курса, направленные на усиление международной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я хочу сказать, что поправки в конституцию, которые получили столь мощное одобрение наших избирателей, несомненно, укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем. А то, что мы будем в перспективе видеть более четкий баланс, более четкую грань между нашим внутренним законодательством, конституционными требованиями и недобросовестными попытками некоторых структур интерпретировать нормы международного права так, что эти интерпретации не соответствуют положениям нашей конституции, нашего конституционного законодательства, я думаю, это тоже давно назревший шаг, о чем мы говорим открыто", - сказал он в интервью "Дума ТВ".
"Здесь нет никаких сюрпризов, и я думаю, подавляющее большинство членов международного сообщества с большим уважением относится к этим нашим решениям", - подчеркнул он.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.