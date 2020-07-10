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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200710/1574196141.html
МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
Поправки в Конституцию укрепят основы российского внешнеполитического курса, направленные на усиление международной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:18
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, конституция рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, политика

МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России

23:18 10.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа информационного центра ЦИК России
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию укрепят основы российского внешнеполитического курса, направленные на усиление международной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я хочу сказать, что поправки в конституцию, которые получили столь мощное одобрение наших избирателей, несомненно, укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем. А то, что мы будем в перспективе видеть более четкий баланс, более четкую грань между нашим внутренним законодательством, конституционными требованиями и недобросовестными попытками некоторых структур интерпретировать нормы международного права так, что эти интерпретации не соответствуют положениям нашей конституции, нашего конституционного законодательства, я думаю, это тоже давно назревший шаг, о чем мы говорим открыто", - сказал он в интервью "Дума ТВ".
Здание Министерства иностранных дел РФ
6 июля, 19:04Голосование по поправкам в Конституцию
В МИД оценили реакцию Запада на поправки к Конституции
"Здесь нет никаких сюрпризов, и я думаю, подавляющее большинство членов международного сообщества с большим уважением относится к этим нашим решениям", - подчеркнул он.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
Президент РФ Владимир Путин
5 июля, 13:35Голосование по поправкам в Конституцию
Путин рассказал о значении поправок к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковПолитика
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