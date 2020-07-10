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В МИД прокомментировали решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ к России
Россия считает обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека очередным ударом отношениям двух стран, заявили в МИД. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:19
мария захарова
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
европейский суд
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РИА Новости
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мария захарова, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), европейский суд, совет безопасности оон, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире

В МИД прокомментировали решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ к России

22:33 10.07.2020 (обновлено: 23:19 10.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия считает обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека очередным ударом отношениям двух стран, заявили в МИД.
По мнению дипломатов, этот шаг приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования", - говорится в сообщение официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
Кроме того, в МИД напомнили, что следствие игнорировало все доказательства, которые противоречили официальной версии произошедшего.
В Минюсте, в свою очередь, сообщили, что Гаага не уведомляла Москву о подаче жалобы в ЕСПЧ.
В министерстве уточнили, что в случае поступления уведомления Минюстом "будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами".
"Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость. Данный этап может занять несколько лет. Следует отметить, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - добавили в министерстве.
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Обращение Нидерландов

Ранее в правительстве Нидерландов заявили, что подали иск против России в Европейский суд по правам человека "за ее роль" в крушении MH17.
В сообщения отмечается, что власти предоставят всю "доступную и имеющую отношение к катастрофе" информацию. В Нидерландах считают, что таким образом поддержат родственников погибших.
"Добиться справедливости для всех 298 жертв сбитого рейса MH17 есть и будет главным приоритетом государства", - сказали в МИД.
Совбез ООН известят о намерении Нидерландов подать иск в ЕСПЧ. При этом власти страны отметили, что считают необходимым продолжать диалог с Россией по этому вопросу.
"Цель этих встреч - найти справедливое решение с связи с огромными страданиями и уроном, причиной которых стало крушение рейса MH17", - говорится в заявлении.

Крушение малайзийского Boeing

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Тогда украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
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При этом, как отмечал заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также свидетельства того, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал Владимир Путин, Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.
Суд по делу начался в Нидерландах 9 марта этого года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.
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Мария ЗахароваMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Европейский судСовет Безопасности ООНГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинМоскваКурскНидерландыВ мире
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