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Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:17
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РИА Новости
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Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети

22:19 10.07.2020 (обновлено: 23:17 10.07.2020)
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© AP Photo / Emrah GurelСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
Ранее госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.
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21:10Религия и мировоззрение
Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана
"Решено: передать управление Айя-Софией Диянету (управлению по делам религии Турции) и открыть ее для богослужений", - говорится в указе турецкого лидера.

История собора

Собор Святой Софии в Стамбуле – знаменитый памятник византийской архитектуры, крупнейший христианский храм до постройки собора Святого Петра в Риме.
Айю Софию основал христианский император Юстиниан, открытие состоялось в 537 году. Руководили его строительством архитекторы Исидор Милетский и Анфимий Тралльский. При возведении собора использовали мрамор, золото и серебро, слоновую кость, драгоценные камни. Практически сразу Софию Константинопольскую стали называть великой. Более тысячи лет собор был самым большим храмом в христианском мире.
После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его перестроили в мечеть. Святая София была главной мечетью столицы Османской империи на протяжении почти пяти веков. В 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Святую Софию музеем. Тогда же мозаики и фрески Софийского собора, очищенные от штукатурки, вновь увидели свет.
Собор Святой Софии в Стамбуле
18:31
В Греции назвали ситуацию с собором Святой Софии "открытым вызовом" миру
В Стамбуле давно ведутся дискуссии на тему будущего собора Святой Софии. В очередной раз к этой теме вернулись после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, страна вправе изменить статус собора без учета мнений других государств.

Общественная реакция

Происходящее вызвало большой резонанс. Обеспокоенность выражали в ЮНЕСКО, Греции, России и других организациях и государствах.
Так, например, патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее выразил глубокую озабоченность звучащими со стороны ряда политических деятелей Турции призывами об изменении нынешнего статуса собора.
Тогда он заявил, что смена статуса храма "отзовется глубокой болью в русском народе", сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией. Позже глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил сожаление, что слова патриарха не были услышаны.
Собор Святой Софии в Стамбуле
20:39
Турецкий депутат объяснил решение Эрдогана по собору Святой Софии
ЮНЕСКО, в свою очередь, также призывала Турцию не менять статус Святой Софии. Организация направила Анкаре несколько писем с выражением обеспокоенности.
В российском МИД заявляли, что Москва рассчитывает, что власти Турции в решении по статусу собора Святой Софии учтут общемировое значение этого объекта. При этом в Кремле подчеркивали, что решение по статусу собора является внутренним делом Анкары.
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Мевлют ЧавушоглуНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаЮНЕСКОМоскваСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганСофия (город)В мире
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