Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети

Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора. Ранее госсоветаннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.

"Решено: передать управление Айя-Софией Диянету (управлению по делам религии Турции) и открыть ее для богослужений", - говорится в указе турецкого лидера.

История собора

Собор Святой Софии в Стамбуле – знаменитый памятник византийской архитектуры, крупнейший христианский храм до постройки собора Святого Петра в Риме

Айю Софию основал христианский император Юстиниан, открытие состоялось в 537 году. Руководили его строительством архитекторы Исидор Милетский и Анфимий Тралльский. При возведении собора использовали мрамор, золото и серебро, слоновую кость, драгоценные камни. Практически сразу Софию Константинопольскую стали называть великой. Более тысячи лет собор был самым большим храмом в христианском мире.

После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его перестроили в мечеть. Святая София была главной мечетью столицы Османской империи на протяжении почти пяти веков. В 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Святую Софию музеем. Тогда же мозаики и фрески Софийского собора, очищенные от штукатурки, вновь увидели свет.

В Стамбуле давно ведутся дискуссии на тему будущего собора Святой Софии. В очередной раз к этой теме вернулись после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу , страна вправе изменить статус собора без учета мнений других государств.

Общественная реакция

Происходящее вызвало большой резонанс. Обеспокоенность выражали в ЮНЕСКО Греции , России и других организациях и государствах.

Так, например, патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее выразил глубокую озабоченность звучащими со стороны ряда политических деятелей Турции призывами об изменении нынешнего статуса собора.

Тогда он заявил, что смена статуса храма "отзовется глубокой болью в русском народе", сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией. Позже глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил сожаление, что слова патриарха не были услышаны.

ЮНЕСКО, в свою очередь, также призывала Турцию не менять статус Святой Софии. Организация направила Анкаре несколько писем с выражением обеспокоенности.