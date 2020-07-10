Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии

"Внутри здания есть кое-какие дефекты, в течение шести месяцев мы будем проводить подготовительные работы в Айя-Софии. Мы проведем эти работы, чтобы мусульмане и представители других религий пришли и увидели наилучший образец того, как мы бережем наследие предков, и что слухи не соответствуют действительности", - заявил Эрдоган в обращении к нации, транслировавшемся его пресс-службой.