Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии

АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Порядка шести месяцев потребуется на подготовительные работы в соборе Святой Софии (Айя-Софии) для трансформации его в мечеть, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В пятницу Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Это стало возможным после того, как госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.
"Внутри здания есть кое-какие дефекты, в течение шести месяцев мы будем проводить подготовительные работы в Айя-Софии. Мы проведем эти работы, чтобы мусульмане и представители других религий пришли и увидели наилучший образец того, как мы бережем наследие предков, и что слухи не соответствуют действительности", - заявил Эрдоган в обращении к нации, транслировавшемся его пресс-службой.
Эрдоган призвал другие страны уважать решение Турции, при этом отметил, что "понимает" тех, кто не согласен с решениям Анкары. При этом критику в адрес Анкары в связи данным решением Эрдоган вновь приравнял к нападкам на авторитет Турции.
Эрдоган сравнил открытие Айя-Софии в качестве мечети с ее "возрождением" и тем, что она "сбросила оковы с ног". Турецкий президент напомнил, что в Турции 435 синагог и храмов.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.