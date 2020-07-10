https://ria.ru/20200710/1574194587.html
В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении. Примерно через пять минут флаг сняла... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:45
2020-07-10T21:45
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости.
Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге
две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении. Примерно через пять минут флаг сняла охрана, сообщил РИА Новости представитель администрации Пушкинского района, где произошел инцидент.
"По данным камер видеонаблюдения, установленных на территории школы №511, вчера две девушки подошли к образовательному учреждению и повесили данное полотнище на флагшток. После этого они сфотографировали его и скрылись. Само полотнище провисело вблизи здания школы не более пяти минут, так как было оперативно обнаружено охраной и демонтировано", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, после появления этой фотографии в соцсетях удалось идентифицировать одну из предположительных участниц инцидента, которая оказалась ученицей школы №511.
"О наличии или отсутствии в данном деянии признаков преступления будут разбираться правоохранительные органы, администрация школы уже обратилась в полицию. Записи с камер видеонаблюдения также, при необходимости, будут предоставлены", - заключил представитель районной администрации.