В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг

"По данным камер видеонаблюдения, установленных на территории школы №511, вчера две девушки подошли к образовательному учреждению и повесили данное полотнище на флагшток. После этого они сфотографировали его и скрылись. Само полотнище провисело вблизи здания школы не более пяти минут, так как было оперативно обнаружено охраной и демонтировано", - рассказал собеседник агентства.